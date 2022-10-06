Не "українська криза": омбудсмен закликав Червоний Хрест називати війну "війною"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста використовувати правильні терміни щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йшлося під час зустрічі омбудсмена з представниками МКЧХ у Женеві.

Лубінець наголосив на важливості використання "правильного словника" у заявах про війну: не "українська криза", а російсько-українська війна, не "обидві сторони конфлікту", а Україна та держава-агресор РФ.

"Це вкрай важливо для того, щоб у світі розуміли потребу в допомозі, найперше – для жертв порушень прав людини, і докладали зусилля для того, щоб зупинити агресію. А вже потім – думали про те, як не образити путіна. Про це поговоримо під час трибуналу", – наголосив омбудсмен.

Фото: Дмитро Лубінець

Також Лубінець розповів МКЧХ про українських військовополонених. За його словами, РФ навмисно блокує допуск представників Червоного Хреста до всіх місць перебування військовополонених або показує лише те, що вважає за потрібне. Уповноважений припускає, що така ж ситуація може бути й у разі роботи МКЧХ у тимчасово окупованому Криму.

"Я особисто бачив, якими повернулися в Україну військовополонені, і знаю, що російською стороною нехтуються всі права, а застосування тортур є "візитівкою" росії стосовно наших громадян", – наголошує Лубінець.

Нагадаємо, Червоний Хрест називає повномасштабну війну в Україні "конфліктом".