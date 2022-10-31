Де в Києві набрати воду: карта бюветів

Яна Осадча журналіст
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31 жовтня 2022

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" опублікувало карту бюветів столиці, де можна набрати води.

31 жовтня внаслідок ракетного обстрілу росіян без води залишилися 80% мешканців столиці, а без світла – 350 тисяч квартир.

"Поки енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві, актуальну інформацію щодо роботи бюветних комплексів ви можете отримувати на електронній карті бюветів", – кажуть у "Київводфонді".

Карту можна подивитися  за посиланням, інформація оновлюється кожну годину. Синіми кольором на карті позначені бювети, які функціонують, а червоним – ті, що не працюють.

 "Київводфонд" опублікував карту працюючих бюветів столиці, де можна набрати води

У Центрі стратегічних комунікацій закликають українців робити запаси води на три дні.

Де знайти питну воду:

  • придбати у магазині (ліпше закупити п’ятилітрові бутлі);
  • набрати в бюветі, але перед вживанням її рекомендують кип’ятити щонайменше 10 хвилин.

Де знайти технічну воду:

Запас технічної води можна зробити вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

Денний запас води для однієї дорослої людини:

  • 1,5-2 л питної води;
  • 10-12 л води для гігієни та приготування їжі.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначали, що орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 – 3000 мл/день. Йдеться не тільки про воду, яку ми п’ємо, але й про рідину, яку ми отримуємо з їжею.


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