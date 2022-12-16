Де в Києві набрати воду: карта бюветів

Через ракетну атаку росіян 16 грудня у Києві запровадили екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням.

У зв'язку з цим нагадуємо, що спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" опублікувало карту бюветів столиці, де можна набрати води.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що причиною перебоїв з водопостачанням в усіх районах столиці є пошкодження енергоінфраструктури.

Реклама:

Карту можна подивитися за посиланням, інформація оновлюється кожну годину. Синіми кольором на карті позначені бювети, які функціонують, а червоним – ті, що не працюють.

"Київводфонд" опублікував карту працюючих бюветів столиці, де можна набрати води

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликав мер столиці.

Де знайти питну воду:

придбати у магазині (ліпше закупити п’ятилітрові бутлі);

набрати в бюветі, але перед вживанням її рекомендують кип’ятити щонайменше 10 хвилин.

Де знайти технічну воду:

Реклама:

Запас технічної води можна зробити вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

Денний запас води для однієї дорослої людини:

1,5-2 л питної води;

10-12 л води для гігієни та приготування їжі.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначали, що орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 – 3000 мл/день. Йдеться не тільки про воду, яку ми п’ємо, але й про рідину, яку ми отримуємо з їжею.