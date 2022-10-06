У катівні на Харківщині знайшли контейнер із зубними коронками – окупанти могли його викрасти

5 жовтня з'явилася інформація про те, що у деокупованому селі Піски-Радківські на Харківщині знайшли чергову катівню росіян. Там, серед знарядь тортур, виявили пластиковий контейнер із зубними протезами – коронками жовтого й срібного кольору та залишками зубів.

Відповідні фото оприлюднили начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, а також Міноборони України.

Того ж дня журналісти німецького видання Bild побували у звільненому селищі, де поспілкувалися із місцевим 60-річним стоматологом Сергієм. Останній припускає, що зубні коронки могли викрасти з його кабінету. За словами чоловіка, він – єдиний стоматолог у населеному пункті.

"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", – заявив чоловік, побачивши фото контейнеру.

Контейнер із зубними коронками, знайдений у катівні окупантів. Фото: Сергій Болвінов

Коментуючи мотиви окупантів, Сергій заявив, що ті могли вкрасти зубні коронки, тому що подумали, що вони із золота (насправді – з нержавіючої сталі), а також з метою залякування полонених українців.

"Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей", – розповів журналістам стоматолог.

EXCLUSIVE @BILD: We spoke to local dentist Sergey in the village about this horror-photo: „The teeth look like the ones from my cabinet, my house was looted by russians. They come from people that I treated all these years. I took these teeth out.“ Story: https://t.co/nnIjHzvilN pic.twitter.com/c9S7X4XTnJ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 5, 2022

Станом на ранок 6 жовтня зубні протези належним чином оглянуті спеціалістами, упаковані та, відповідно до постанови слідчого, направлені на молекулярно-генетичну експертизу, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов під час брифінгу.

"Простіше кажучи – для виявлення ДНК-профілю та встановлення, кому саме належать залишки цих зубів", – додав він.

Водночас інформація, надана журналістам місцевим дантистом перевіряється.

"Інформація, яка є у публічному доступі про ймовірне відношення цих зубів до дантиста перевіряється. Після проведення досудового розслідування буде надана детальна інформація", – заявив Болвінов.

За його словами, катівня у селі Піски-Радківські – уже 22-а, знайдена на деокупованій частині Харківщини.

Крім контейнера з зубними коронками, правоохоронці також виявили у підвальному приміщенні цегляного будинку, де знаходилась катівня росіян:

пластикові та тряпчані мотузки, які, ймовірно використовувалися для зв'язування рук або ніг;

фалоімітатор;

куртки, попередньо схожі на одяг Збройних сил України;

аркуш паперу та чорнові записи зі свідченнями військовополонених;

телефон;

марлю з речовиною бурого кольору, схожою на кров;

жетон військовослужбовця ЗСУ;

протигаз, який окупанти могли використовувати для тортур;

недопалки;

16 слідів пальців рук.

Фото: Сергій Болвінов

"У цьому підвалі російські військовослужбовці утримували цивільних людей та полонених і відносно них вчиняли тортури. У нас є свідки, які надали інформацію, що з території цього домоволодіння, з підвалу, вони чули крики, благання допомогти, випустити, іноді люди просилися в туалет. Іноді після таких криків місцеві мешканці чули автоматні черги, після чого крики замовкали", – розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.