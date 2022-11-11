Затопити пічку, не спалити хату: ДСНС нагадали про безпеку під час пічного опалення

При обігріві будинку завдяки пічному опаленню, варто дотримуватися низки правил протипожежної безпеки.
Про це нагадали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Під час використання пічки у побуті варто:
- перед використанням перевірити стан димарів та стіни на наявність тріщин;
- прочистити димохід – не використовуйте вентиляційні та газові канали як димоходи;
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- прибити металевий лист розміром 50х70 см перед топковими дверцятами, якщо підлога у приміщенні з легкозаймистих матеріалів;
- не допускати перегріву печей та не залишати печі без нагляду;
- не використовувати легкозаймисті рідини для розпалу;
- одяг, дрова, горючі предмети розміщати якомога далі від печі.
У ДСНС також нагадують, що сушити речі на печі заборонено, бо вони легко можуть загорітися.
Також не можна використовувати відкритий вогонь для освітлення приміщення. Безпечніше застосовувати електричні ліхтарі.
Нагадаємо, у КМДА створили інструкцію про те, як буди коли зникне центральне опалення.
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