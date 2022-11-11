Затопити пічку, не спалити хату: ДСНС нагадали про безпеку під час пічного опалення

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2026
11 листопада 2022

При обігріві будинку завдяки пічному опаленню, варто дотримуватися низки правил протипожежної безпеки.

Про це нагадали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Під час використання пічки у побуті варто:

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  • перед використанням перевірити стан димарів та стіни на наявність тріщин;
  • прочистити димохід – не використовуйте вентиляційні та газові канали як димоходи;
 Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos
  • прибити металевий лист розміром 50х70 см перед топковими дверцятами, якщо підлога у приміщенні з легкозаймистих матеріалів;
  • не допускати перегріву печей та не залишати печі без нагляду;
  • не використовувати легкозаймисті рідини для розпалу;
  • одяг, дрова, горючі предмети розміщати якомога далі від печі. 

У ДСНС також нагадують, що сушити речі на печі заборонено, бо вони легко можуть загорітися.

Також не можна використовувати відкритий вогонь для освітлення приміщення. Безпечніше застосовувати електричні ліхтарі.

Нагадаємо, у КМДА створили інструкцію про те, як буди коли зникне центральне опалення.

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