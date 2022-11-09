Як діяти, якщо під час холодів зникне опалення: інструкція від КМДА

Через постійні атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури, може зникнути не лише світло, але й опалення.
Інструкцію дій на випадок такої ситуації опублікували у Київській міській держадміністрації. Її розробили спільно з Міністерством розвитку громад та територій.
Варто перш за все, стежити за офіційними повідомленнями міської влади.
Як зберегти тепло у квартирі:
- оберіть одне приміщення (кімнату) для обігріву;
- у ній – увімкніть додаткові джерела тепла. Варто вмикати не більше 1 обігрівача, аби не перевантажити електромережу;
- щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами;
- заздалегідь домовтеся з друзями та родичами про спільні дії. Наприклад, про переїзд у ту оселю, де є опалення;
- за можливості – пийте та їжте гаряче, дізнайтеся розташування найближчих пунктів обігріву.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Також варто підготувати запас їжі і води на 3 доби, ліхтарик, аптечку, свічки, павербанк та вогнегасник.
Щоб вберегтися від нещасних випадків, треба дотримуватися правил протипожежної безпеки:
- не грітися за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених комфорок тощо);
- не використовувати у квартирах "буржуйки", бензинові дизельні генератори, газові балони;
- не вмикати більше одного електрообігрівача.
У КМДА також звертають увагу, що не варто вживати алкогольні напої для зігріву – це хибне відчуття тепла.
Нагадаємо, що цього року Уряд прогнозує зниження температури в оселях до +18°C. Експерти пояснили, як не перетворитися на крижину у власній оселі взимку.
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