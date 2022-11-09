Як діяти, якщо під час холодів зникне опалення: інструкція від КМДА

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 листопада 2022

Через постійні атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури, може зникнути не лише світло, але й опалення.

Інструкцію дій на випадок такої ситуації опублікували у Київській міській держадміністрації. Її розробили спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

Варто перш за все, стежити за офіційними повідомленнями міської влади. 

Як зберегти тепло у квартирі:

  • оберіть одне приміщення (кімнату) для обігріву;
  • у ній – увімкніть додаткові джерела тепла. Варто вмикати не більше 1 обігрівача, аби не перевантажити електромережу;
  • щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами;
  • заздалегідь домовтеся з друзями та родичами про спільні дії. Наприклад, про переїзд у ту оселю, де є опалення;
  • за можливості – пийте та їжте гаряче, дізнайтеся розташування найближчих пунктів обігріву. 
 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Також варто підготувати запас їжі і води на 3 доби, ліхтарик, аптечку, свічки, павербанк та вогнегасник.

Щоб вберегтися від нещасних випадків, треба дотримуватися правил протипожежної безпеки:  

  • не грітися за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених комфорок тощо);
  • не використовувати у квартирах "буржуйки", бензинові дизельні генератори, газові балони;
  • не вмикати більше одного електрообігрівача.

У КМДА також звертають увагу, що не варто вживати алкогольні напої для зігріву – це хибне відчуття тепла.

 

Нагадаємо, що цього року Уряд прогнозує зниження температури в оселях до +18°C. Експерти пояснили, як не перетворитися на крижину у власній оселі взимку.

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