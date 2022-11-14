Вчені прогнозують рекордний рівень викиду вуглекислого газу у 2022 році

Викиди вуглекислого газу від викопного палива, що є основною рушійною силою зміни клімату, ймовірно, зростуть на 1% в 2022 році і досягнуть "історичного максимуму".

Такий прогноз озвучили вчені на кліматичному саміті COP27 у Єгипті, повідомляє Science Alert.

За прогнозами науковців, до кінця року глобальні викиди вуглекислого газу з усіх джерел, зокрема й через вирубку лісів, землекористування можуть перевищити 40,6 мільярдів тонн.

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Викиди від нафти, викликані триваючим відновленням сфери авіаперевезень після пандемії COVID-19, можуть зрости на 2% у порівнянні із минулим роком. Крім того, за прогнозами науковців, пік викидів від спалювання вугілля, зафіксований у 2014 році, досягне нового рекорду.

"На (викиди) нафти більше впливає відновлення (авіації) після COVID-19, а на вугілля та газ – події в Україні.

Незважаючи на непередбачувані фактори відновлення після пандемії і енергетичну кризу, спровоковану війною в Україні, зростання вуглецевого забруднення від спалювання нафти, газу і вугілля узгоджується з основними тенденціями і викликає глибоке занепокоєння", – заявив агентству AFP Глен Пітерс, директор з досліджень Норвезького інституту кліматичних досліджень CICERO.

Він також додав, що зараз викиди на 5% вищі, ніж ті, що були на момент підписання Паризької кліматичної угоди у 2015 році.

Нові цифри свідчать, наскільки складно буде скоротити викиди та досягти мети Паризької угоди, що передбачала обмеження глобальної середньої температури 1,5 градусами за Цельсієм.

Щоб досягти мети Паризької угоди, глобальні викиди парникових газів мають скоротитися на 45% до 2030 року, до середини століття – взагалі досягти нульового рівня.

Аби втілити у життя амбітну ціль Паризької угоди, викиди мають скорочуватися на 7% щороку протягом наступних 8 років. Науковці зауважують, що у 2020-му, коли більша частина світової економіки була заблокована через пандемію коронавірусу, це зниження становило лише 6%.

Щоб шанси на успіх у стримуванні температури в межах 1,5 градусів досягли принаймні 50%, викиди вуглекислого газу не мають перевищувати 380 мільярдів тонн. Утім, за того рівня викидів, що спостерігається зараз, світ перевищить "вуглецевий бюджет" вже до кінця цього десятиліття, прогнозують науковці.