Вчені прогнозують рекордний рівень викиду вуглекислого газу у 2022 році

Викиди вуглекислого газу від викопного палива, що є основною рушійною силою зміни клімату, ймовірно, зростуть на 1% в 2022 році і досягнуть "історичного максимуму".
Такий прогноз озвучили вчені на кліматичному саміті COP27 у Єгипті, повідомляє Science Alert.
За прогнозами науковців, до кінця року глобальні викиди вуглекислого газу з усіх джерел, зокрема й через вирубку лісів, землекористування можуть перевищити 40,6 мільярдів тонн.
Викиди від нафти, викликані триваючим відновленням сфери авіаперевезень після пандемії COVID-19, можуть зрости на 2% у порівнянні із минулим роком. Крім того, за прогнозами науковців, пік викидів від спалювання вугілля, зафіксований у 2014 році, досягне нового рекорду.
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"На (викиди) нафти більше впливає відновлення (авіації) після COVID-19, а на вугілля та газ – події в Україні.
Незважаючи на непередбачувані фактори відновлення після пандемії і енергетичну кризу, спровоковану війною в Україні, зростання вуглецевого забруднення від спалювання нафти, газу і вугілля узгоджується з основними тенденціями і викликає глибоке занепокоєння", – заявив агентству AFP Глен Пітерс, директор з досліджень Норвезького інституту кліматичних досліджень CICERO.
Він також додав, що зараз викиди на 5% вищі, ніж ті, що були на момент підписання Паризької кліматичної угоди у 2015 році.
Нові цифри свідчать, наскільки складно буде скоротити викиди та досягти мети Паризької угоди, що передбачала обмеження глобальної середньої температури 1,5 градусами за Цельсієм.
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Щоб досягти мети Паризької угоди, глобальні викиди парникових газів мають скоротитися на 45% до 2030 року, до середини століття – взагалі досягти нульового рівня.
Аби втілити у життя амбітну ціль Паризької угоди, викиди мають скорочуватися на 7% щороку протягом наступних 8 років. Науковці зауважують, що у 2020-му, коли більша частина світової економіки була заблокована через пандемію коронавірусу, це зниження становило лише 6%.
Щоб шанси на успіх у стримуванні температури в межах 1,5 градусів досягли принаймні 50%, викиди вуглекислого газу не мають перевищувати 380 мільярдів тонн. Утім, за того рівня викидів, що спостерігається зараз, світ перевищить "вуглецевий бюджет" вже до кінця цього десятиліття, прогнозують науковці.
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