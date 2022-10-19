Росія завдала шкоди довкіллю України на понад 37 мільярдів євро – Міндовкілля

Від початку повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків довкіллю України на понад 37 мільярдів євро.

Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко.

"Світ має визнати, що росія – найбільший спонсор тероризму в сучасному суспільстві. Саме ця країна за сприяння білорусі використовує ядерний, енергетичний та сировинний терор, завдає значної шкоди довкіллю не лише України, але і всієї Європи", – наголосив він під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ.

За даними Міндовкілля, внаслідок лісових пожеж, горіння нафтопродуктів та загоряння промислових об’єктів викиди в атмосферне повітря за майже 8 місяців повномасштабної війни вже перевищили 67 млн тонн.

Розстріляні і спалені окупантами автомобілі цивільних на Київщині. Фото: YuriyA/Depositphotos

Федоренко вважає, що РФ, зазнаючи поразок на полі бою, цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі. Лише 10 жовтня по Україні було випущено понад 80 ракет. Масовані атаки з використанням іранських дронів-камікадзе повторилися 17 жовтня. Це спровокувало понад 30 пожеж.

"Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад – удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору. Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море, і може дістатися сусідніх країн", – наголошує заступник глави Міндовкілля.

Федоренко навів й інші приклади, що наочно демонструють масштаби шкоди, заподіяної довкіллю України:

Росія перетворила найродючіші у світі чорноземи у величезне мінне поле – майже третина території України – близько 200 тисяч кв. км – потребує розмінування;

понад 2,4 млн гектарів лісів, звільнених від окупантів Збройними силами України, зазнали значних пошкоджень – вони спалені та перекопані окопами. За прогнозами Міндовкілля, на їхнє відновлення знадобляться десятки років;

20% природоохоронних територій України уражені війною, зокрема у зоні ризику перебувають Рамсарські угіддя та Смарагдова мережа;

2,209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами знаходяться під окупацією – їх оцінюють у 12,7 трлн євро.

Крім того, РФ не погоджується на створення демілітаризованої зони навколо найбільшої у Європі атомної електростанції – Запорізької. Окупанти регулярно обстрілюють територію та інфраструктуру навколо ЗАЕС.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту сприяти притягненню агресора до відповідальності заради миру і безпеки у світі. Дякуємо тим країнам-учасницям ОБСЄ, які допомагають нам протистояти цьому терору", – наголосив Євгеній Федоренко.