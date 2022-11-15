"Може бути неефективно": у МОН вважають, що не всі зруйновані школи варто відновлювати

Юлія Бойченко
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15 листопада 2022

В Міністерстві освіти та науки працюють над стратегією відбудови українських шкіл. Першочергово відновлять заклади освіти, що розташовані поза зоною активних бойових дій.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час візиту у Дніпро 14 листопада.

За його словами, ймовірно не всі зруйновані окупантами заклади будуть відбудовувати, оскільки це може бути "неефективно". Натомість у МОН опрацьовують стратегію створення мережі "великих опорних шкіл" з власним парком шкільних автобусів для підвозу учнів.

"Я не говорю про тотальне скорочення шкіл. Реально ми маємо перестрибнути післявоєнний період, взагалі ту ситуацію, яка була в освіті. Можливо деякі школи і не варто відновлювати, оскільки їх відновлення по витратах, по ефективності буде не таке вже й ефективне.

Якщо зробити певну велику опорну школу, наповнити її викладачами, може, і не треба відновлювати", – сказав Шкарлет.

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 Зруйнована школа в Чернігові. Фото: Олександр Гуліч

Міністр також розповів про плани створення на території таких навчальних закладів освітніх хабів, які поділятимуться на: дошкільну та позашкільну освіту, а також 1-4 класи. 

"Там, де є опорні школи, філія опорних шкіл, зробити якісний підвіс, наповнити якісними викладачами і всім необхідним обладнанням. На сьогодні така стратегія є і вона розробляється", – пояснив міністр.

Він додав, що закордонні донори, зокрема Європейський Союз, виділили Україні 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих шкіл.

Кошти будуть розподілені на два транші: 34 мільйони євро й 66 мільйонів євро. У першу чергу відновлять заклади освіти, що розташовані поза зоною активних бойових дій.

За словами міністра, наступного року також заплановано спрямувати 1 мільярд гривень державної субвенції на програму "Шкільний автобус" і 1,5 мільярда – на безпеку в школах, зокрема на облаштування сховищ.

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