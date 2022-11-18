Навіть локальна ядерна війна може спустошити світовий океан – вчені

Навіть локальний ядерний конфлікт може призвести до кліматичної катастрофи.

Це також може серйозно порушити океан і його екосистеми протягом десятиліть і, можливо, тисяч років після конфлікту, повідомляють вчені з США та Європи у статті на ресурсі The Conversation.

Використовуючи новітні обчислювальні інструменти, вони дослідили, якими будуть наслідки ядерного протистояння для всього живого на Землі.

У дослідженні йдеться про те, що ядерний конфлікт значно порушить кліматичну систему та спричинить глобальний голод.

Вчені змоделювали сценарій ядерної війни між США та Росією, у результаті якої 150 мільярдів тонн сажі від палаючих міст досягають верхніх шарів атмосфери.

Вони виявили, що слабке освітлення та швидке охолодження призведуть до великих фізичних змін в океані, зокрема різкого розширення арктичного морського льоду. Лід буде рости та блокуватиме зазвичай вільні від нього прибережні регіони, необхідні для риболовлі, аквакультури та судноплавства по всій Європі.

Через три роки після такої війни арктичний морський лід розшириться на 50%, Балтійське море обмерзне, і такі великі порти, як Копенгаген і Санкт-Петербург не зможуть існувати.

Окрім того, раптове зниження температури в океані знищить морські водорості, які є основою морської харчової мережі, створивши багаторічний голод в океані.

Найгірші наслідки будуть зосереджені у вищих широтах, включаючи всю Європу та особливо країнах Балтії, де океанського світла вже не вистачає.

Вчені очікували, що зменшення сонячного світла та зниження температури призведуть до утворення більшої кількості морського льоду та зменшення водоростей в океанах. Однак вони були шоковані тим, що модель океану залишалася суттєво зміненою протягом десятиліть після ядерної війни, довго після того, як температура та світлові умови повернулися до свого довоєнного стану.

Океан повільно відновлюється після ядерного конфлікту, тому що вода нагрівається й охолоджується дуже повільно. Тобто, він більш "злопам’ятний", ніж атмосфера. Багато змін у ньому будуть невідворотними, і навряд чи варто очікувати, що він зможе повернутися у початковий стан.

"Поки ми боремося з тим фактом, що наші викиди парникових газів можуть змінити клімат за мить геологічного часу, варто пам’ятати, що ядерні арсенали залишаються достатньо великими, щоб фундаментально змінити земну систему миттєво", – кажуть вчені.

Дослідники наголошують, що розуміння того, до яких тривалих і невідворотних дій може привезти ядерний конфлікт має стати важливим інструментом для запобігання ядерної війни.

Раніше ми писали, як діяти у разі ядерного удару.