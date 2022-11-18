Як правильно прикріплювати світловідбивачі – пояснюють у Патрульній поліції

Світловідбивачі, які роблять пішохода помітним для водія на темних вулицях, краще носити на рухливих частинах тіла.

Кріпити їх краще на кінцівки, суглоби та тулуб, розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Якщо людина закріпить світловідбивачі на руках, ногах і тулубі, точність реакції на неї водія становитиме 80%. На пішохода з світловідбивачами на ногах і тулубі водій відреагує з вірогідністю 64%, лише на тулубі – 54%, а тільки на ногах – 50%.

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Точність реакції автомобілістів на людей у звичайному одязі становить 33%.

Світловідбивачі краще носити на рухливих частинах тіла

"Справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а і зрозуміти що це - пішохід та визначити напрямок його руху. До таких висновків прийшли за результатами досліджень в Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені, Австралія", – пояснює Олексій Білошицький.

Раніше у Патрульній поліції розповідали, що можна обрати флікер у будь-якому вигляді. Це можуть бути браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи або навіть рефлективний одяг. Також світловідбивачі можна прикріпити на рюкзак, шапку, взуття тощо.

Також варто не забувати про те, що важливу роль на дорозі у темряві має колір одягу пішохода.

У світлому одязі пішохід стає помітним для водія за 30-75 м, а в темному – лише за 1-20 метрів.

Людину у світлому одязі з світловідбивачами автомобіліст може помітити за 150 метрів.

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