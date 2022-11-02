Везли 1300 кілометрів до сина і до рідної Одеси: медики здійснили останню мрію важкохворої українки

Львівські медики, подолавши шлях у 1300 кілометрів, здійснили одну із останніх мрій важкохворої українки – привезли її додому, в Одесу.

50-річна Тетяна дізналася про свій діагноз понад місяць тому – у неї виявили рак легень четвертої стадії, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

"Жінка звернулась до лікарів через кашель. Та діагноз шокував усіх", – говорять медики.

Рак легень невпинно прогресував та швидко забирав останні сили Тетяни. Тому, порадившись із чоловіком Олександром, вона захотіла повернутися додому, в Одесу. Жінка мріяла востаннє побачити та обійняти сина, також – почути, як шумить одеське море.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Олександр дослухався до волі дружини, після чого зв'язався із львівськими анестезіологами, які транспортують хворих реанімобілем.

"На інформаційну лінію нашого контакт-центру звернувся українець Олександр, що нині мешкає у Словаччині. Чоловіка цікавила можливість транспортувати важко хвору дружину зі словацького міста Жаліна до української Одеси, звідки вони родом", – розповідають у Першому медоб'єднанні додають, що це завдання стало справжнім викликом.

Тетяна на момент транспортування була у критичному стані та кисневозалежною, а дорога додому – далека. Утім, реанімобіль облаштований необхідним сучасними обладнанням для транспортування вкрай тяжких пацієнтів. Крім того, хворих супроводжують кваліфіковані реаніматологи, аби зробити таке транспортування безпечним.

"Ретельна підготовка до цього перевезення – і хвора вже у Львові", – розповідають медики.

Подолавши складний і далекий шлях, Тетяні вдалося дістатися дому – Одеси, де на неї чекали рідні.

"Наш реанімобіль облаштований Дякуємо усій команді, що брала участь в міжнародному перевезенні пацієнтки – лікарям-анестезіологам Зоряні Машталер та Ольга Кіцнак, а також нашим водіям – Руслану Дацкові, Володимиру Голінці та Петру Коновалову! Будьте здорові!" – наголошують у Першому медоб'єднанні.

Пацієнти, які потребують транспортування реанімобілем, можуть звертатися до Першого медоб'єднання за номером 0800333003.