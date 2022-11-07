Над Антарктидою озонова діра вже кілька десятиліть. Чи змінилась вона у 2022?

Над Антарктидою вчені зі станції "Академік Вернадський" фіксують зміни в озоновому шарі.

За 2022 рік значного збільшення діри не відбулось, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Гарні новини полягають в тому, що вона не росте, а погані – що і не зменшується. За графіками, де відображені всі дані, що вимірюються в Антарктиді, видно, що площа діри близька до останніх років, а її форма витягнута і викривлена", – кажуть науковці.

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Вони пояснюють, що саме явище озонової діри полягає у локальному падінні концентрації озону в стратосфері. Його відкрили британські вчені на антарктичній станції "Фарадей", яку у 1996 році передали Україні.

Вид озонової діри у 2022 році. Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Однією з причин виникнення озонової діри є фреони. Це хімічні сполуки, що використовуються як холодоагенти в холодильній промисловості і як розпилювачі в аерозольних упаковках.

Завдяки припиненню або обмеженню виробництва таких речовин площа озонової діри з початку 2000-х стабілізувалась і не збільшується, але з року в рік спостерігаються великі варіації", – додають вчені з "Академіка Вернадського".

На форму та розмір озонової діри впливає також глобальне потепління, яке найбільш помітно в полярних регіонах.

Інфографіка антарктичного наукового центру

Зростання кількості СО2 в нижньому шарі атмосфери спричиняє охолодження вищого шару – стратосфери, а чим вона холодніша – тим менше озону.

Але зараз вчені спостерігають поступове і доволі повільне відновлення озонового шару. За прогнозами науковців, воно завершиться до кінця ХХІ століття.

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