Україна очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 листопада 2022

Україна вперше з 1994 року очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. 

Комісія опікується питаннями захисту та контролю вилову морських живих ресурсів у регіоні. 

Керівником став Віталій Цимбалюк, він очолюватиме комісію до 2024 року. 

 Фото: Національний антарктичний науковий центр 

Для України головування в комісії необхідно, щоб створити морські охоронювані райони (МОР): 

🔹️в районі Антарктичного півострова (біля станції "Академік Вернадський");

🔹️в районі Моря Ведделла;

🔹️у Східній Антарктиці.

"Загальна площа цих трьох територій приблизно дорівнює площі Індії та Пакистану разом узятих. 

Створення згаданих зон сприятиме виконанню глобального зобов’язання перетворити 30% земної суші та океанів в охоронювані території до 2030 року, а головне – дозволить значно захистити морських мешканців Південного океану: китів, тюленів, пінгвінів тощо", – пояснили науковці з "Вернадського".

Через заперечення з боку Росії та Китаю жодного МОР у листопаді не затвердили. Наступне засідання заплановане на весну 2023 року. 

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