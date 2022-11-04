Україна очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Україна вперше з 1994 року очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.
Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Комісія опікується питаннями захисту та контролю вилову морських живих ресурсів у регіоні.
Керівником став Віталій Цимбалюк, він очолюватиме комісію до 2024 року.
|Фото: Національний антарктичний науковий центр
Для України головування в комісії необхідно, щоб створити морські охоронювані райони (МОР):
🔹️в районі Антарктичного півострова (біля станції "Академік Вернадський");
🔹️в районі Моря Ведделла;
🔹️у Східній Антарктиці.
"Загальна площа цих трьох територій приблизно дорівнює площі Індії та Пакистану разом узятих.
Створення згаданих зон сприятиме виконанню глобального зобов’язання перетворити 30% земної суші та океанів в охоронювані території до 2030 року, а головне – дозволить значно захистити морських мешканців Південного океану: китів, тюленів, пінгвінів тощо", – пояснили науковці з "Вернадського".
Через заперечення з боку Росії та Китаю жодного МОР у листопаді не затвердили. Наступне засідання заплановане на весну 2023 року.
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