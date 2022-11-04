Україна очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Україна вперше з 1994 року очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Комісія опікується питаннями захисту та контролю вилову морських живих ресурсів у регіоні.

Керівником став Віталій Цимбалюк, він очолюватиме комісію до 2024 року.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Для України головування в комісії необхідно, щоб створити морські охоронювані райони (МОР):

🔹️в районі Антарктичного півострова (біля станції "Академік Вернадський");

🔹️в районі Моря Ведделла;

🔹️у Східній Антарктиці.

"Загальна площа цих трьох територій приблизно дорівнює площі Індії та Пакистану разом узятих.

Створення згаданих зон сприятиме виконанню глобального зобов’язання перетворити 30% земної суші та океанів в охоронювані території до 2030 року, а головне – дозволить значно захистити морських мешканців Південного океану: китів, тюленів, пінгвінів тощо", – пояснили науковці з "Вернадського".

Через заперечення з боку Росії та Китаю жодного МОР у листопаді не затвердили. Наступне засідання заплановане на весну 2023 року.