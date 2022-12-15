Україна відмовилась від участі у фотоконкурсі "Вікі любить пам’ятки" через Росію

В українському організаційному комітеті проєкту "Вікі любить пам’ятки" заявили, що не братимуть участі у цьогорічному конкурсі і не подаватимуть українські фото на міжнародний етап.

Про це йдеться у заяві комітету у Facebook.

Причиною відповідного рішення є допуск фотографій пам’яток культурної спадщини з РФ до конкурсу. Організатори проігнорували запит української команди, яка просила не долучати Росію.

"Ми вважаємо неприйнятним участь у міжнародному конкурсі світлин країни, яка веде проти України війну і вбиває тисячі українців, а також систематично руйнує та викрадає українські пам’ятки культури, архітектури, археології", – наголошують у комітеті.

Фото: Сергій Демченко

На думку членів комітету, вторгнення РФ в результаті позбавило українські фото рівних умов у змаганні, адже українські учасники конкурсу були змушені працювати з багатьма обмеженнями, накладеними війною. Йдеться про безпекові ризики, перебої зі зв’язком і транспортом тощо.

Також комітет проєкту "Вікі любить пам’ятки" не хоче допустити, щоб українські фото пам’яток культури опинилися поруч із російськими тоді, коли РФ намагається стерти з лиця землі наше культурне надбання. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни станом на вересень росіяни зруйнували або пошкодили щонайменше 500 пам'яток культури в Україні.

Хоча українські фото не будуть представлені на міжнародному етапі цьогоріч, конкурс відбувся в межах України.

"Конкурс успішно відбувся в Україні попри повномасштабну війну і вимушене обмеження подавати фото лише зроблені до 24 лютого 2022 року", – наголошують у комітеті.

В результаті Вікісховище та Вікіпедія поповнилися ще майже 14 тисячами фотографій української культурної спадщини, на яких зображені понад 5,3 тисячі об’єктів. Зокрема, 351 пам’ятку, проілюстровану вперше за історію конкурсу.

"Ми вдячні всій спільноті конкурсу – учасникам та учасницям, журі, волонтер(к)ам – за роботу. Уже незабаром будемо публікувати його перші результати. Переможці у конкурсних номінаціях отримають відзнаки та цінні призи", – резюмували у комітеті.