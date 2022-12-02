В Україні можуть заборонити використання російських джерел в освіті та науці

В Україні мають намір на законодавчому рівні заборонити використання російських джерел інформації в освіті на науці.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні, скоротивши строк підготовки до другого.

Автори документа обґрунтовують необхідність прийняття акту тим, що РФ – авторитарна держава, де немає свободи слова та академічної свободи, де освітня та наукова діяльність пов'язані з державною пропагандою.

Наголошується, що у російських академічних текстах поширюються погоджені владою РФ погляди на суспільство, історію, культуру тощо. На думку авторів законопроєкту, їхнє використання обмежує можливості української освітньої та наукової спільноти покинути сфери впливу держави-агресорки.

Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:

на території держави держави-агресорка;

державною мовою РФ;

фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;

юридичною особою, зареєстрованою на території РФ, або кінцевим бенефіціарним власником якої є резидент РФ.

За словами народної депутатки від фракції "Голос" Інни Совсун, яка є однією з ініціаторів документа, в українських університетах "від заходу до сходу" студенти досі навчаються за підручниками, написаними в Росії.

"Ми багато зусиль витратили на дискусії, чи є в українській школі місце для Толстого і Достоєвського. Але "pociйський мір" зачаївся в значно менше помітних текстах. У навчальних програмах українських університетів.

У вишах від заходу до сходу України викладачі досі пхають студентам підручники, написані в pociї, та продовжують цитувати в дисертаціях pociйських авторів", – наголошує Совсун.

На її думку, прочитання текстів російських авторів відповідною мовою вкорінює знання мови держави-агресорки, а разом із тим і хибне уявлення про те, що існує "велична pociйська культура і наука, освічена, просунута", на відміну від української.

Крім того, "хронічна прив'язка" українського академічного середовища до російського негативно впливає на якість вищої освіти. Совсун наголошує, що представникам української освіти та науки слід орієнтуватися на західну, і почати варто з вивчення англійської мови.

"Коли з'являються вимоги про публікацію в іноземних журналах, частина викладачів це розуміє, як дозвіл публікуватися в pociйських журналах. Чому? По-перше, так історично склалося.

По-друге, щоб вивчити англійську, викладачам і викладачкам доведеться докласти зусиль. По-третє, система вивчення англійської на рівні школи та університету досі має багато проблем. Але це не привід толерувати в освіті й науці pociйські джерела", – наголошує ініціаторка законопроєкту.

Згідно з документом, держава має взяти на себе зобов'язання видати та поширити джерела інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності українською мовою.