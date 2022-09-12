Виїзд студентів закордонних вишів: як влада ігнорує власноруч створену проблему

20-річний студент Києво-Могилянської академії Максим у січні цього року подався на стипендію для навчання на магістратурі в одному з відомих австрійських університетів. Пройшов відбір і у квітні отримав позитивне рішення – безплатне навчання та навіть часткове відшкодування витрат на проживання.

Ще місяць тому він був певен, що зможе без проблем виїхати на навчання – однак все швидко змінилося.

Днями Максима розвернули на одному із західних пунктів пропуску. Студентам, які вступили до закордонних університетів після 24 лютого – не можна, пояснили прикордонники. Щонайменше виїзд на навчання за кордон для таких молодих людей нагадує зараз лотерею з незначними шансами на успіх. Буває, хтось "проривається".

Реклама:

У підвішеному стані опинилися тисячі студентів закордонних вищих навчальних закладів, переважно країн Євросоюзу. Вони та їхні батьки з місяць засипають коментарями і запитаннями Facebook-сторінку Кабінету міністрів України. Уряд при цьому стоїчно зберігає мовчання.

Як і чому виникла ця ситуація? Найкраще зрозуміти її можна за хронологією подій.

Отже, 14 березня – Верховна Рада змінами до закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" звільняє студентів від мобілізації.

17 березня – керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко розсилає органам ДПСУ листа щодо порядку виїзду за кордон під час воєнного стану. Серед тих, кому дозволено виїздити, "здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти".

24 березня – Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направляє на Міноборони листа, в якому просить дозволити виїзд студентам іноземних вишів, які навчалися там станом на 24 лютого. Адже військкомати мають видавати таким студентам дозволи на виїзд.

Однак далі логіка починає зникати. 1 квітня Кабінет міністрів вносить зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України і виключає "здобувачів фахової передвищої та вищої освіти…" із переліку категорій, яким виїзд дозволено. Без різниці, навчаються вони в українських ВНЗ чи закордонних, вступили до 24 лютого чи після. Всіх студентів.

Реклама:

Незважаючи на це, 4 квітня ДПСУ оприлюднює у себе на сайті роз’яснення щодо виїзду за кордон різних категорій громадян, і студенти іноземних ВНЗ серед них залишаються – як наче й не було нічого. Ті ж "здобувачі фахової передвищої та вищої освіти…" – і далі за текстом.

Те саме можна зустріти в повідомленні ДПСУ від 3 травня. Ба більше, тут уже з’явився чіткий перелік документів, необхідний студентам для виїзду:

студентський квиток або студентська віза;

перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/ навчання особи у закордонному виші;

військово-облікові документи із записом про надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Що важливо – у комунікації Держприкордонслужби того часу немає розподілу студентів на тих, які навчалися за кордоном до війни, і тих, що вступили після її початку. Чому це суттєво – стане зрозуміло згодом.

Військкомати на підставі документів про зарахування до закордонних університетів починають у травні видавати студентам-першокурсникам дозволи, необхідні для виїзду за кордон. Прикордонники у червні-липні спокійно їх пропускають. Медіа з посиланнями на ДПСУ та Міноборони також масово повідомляють, що виїзд студентів на навчання можливий та детально пояснюють, які саме документи потрібні для цього. Заявляв про можливість вступу до закордонних ВНЗ і виїзду до них освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Інфографіку зробили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Отже, у цей час від держави різними каналами ідуть однозначні меседжі – студенти можуть вступати та їхати навчатися за кордон.

При цьому чинним залишалося квітневе рішення Кабміну, яке як би виключало таку можливість. Але ж державні органи дозволяють виїзд студентам іноземних ВНЗ – можливо, Кабмін мав на увазі лише студентів українських університетів? Десь так могла міркувати молода людина, якщо взагалі чула про існування урядової заборони. У комунікації від державних структур йшлося про можливість навчання.

Тож тисячі тих, хто міг та хотів, вступили до іноземних університетів. А потім гримнув грім.

На початку серпня ДПСУ оприлюднює чергове повідомлення щодо виїзду за кордон для різних категорій людей. Студенти закордонних ВНЗ там традиційно є – але вже з уточненням. До звичного формулювання "здобувачі вищої освіти.." тощо додано всього півречення – які "на час оголошення мобілізації перебували на території України та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання".

Десь, починаючи з цього часу, виїзд першокурсників закордонних вишів стає практично неможливим.

Тож держава, яка раніше була як би не проти вступу студентів за кордон та виїзду на навчання, враз у них цю можливість забрала. Уже після вступу. Показово, що трохи раніше з сайту ДПСУ зникло згадане вище повідомлення від 3 травня, яке передбачало можливість виїзду на навчання студентів, які вступили після початку війни, та містило згаданий вище список потрібних для цього документів. Звісно, його легко можна знайти у вебархіві.

Паніка серед тих, хто вже вступив; масові звернення у соціальних мережах до Кабміну та різних урядовців і політиків, петиція на сайті президента України, заява Європейської спілки студентів – пристрасті вирують уже другий місяць. Стільки ж триває принизливе для людей ігнорування очевидної проблеми з боку влади, відсутність будь-якої комунікації з тисячами студентів, роз’яснень, окреслення перспектив.

Виїхати на навчання до своїх закордонних ВНЗ ці люди практично не можуть, в Україні вступну кампанію вже майже завершено. Що далі?

Можна лише здогадуватися (а інколи почути неофіційно, бо офіційної ж комунікації немає), що блокування виїзду студентів за кордон спричинено великою кількістю підробних документів. Безперечно, таке є. Як і скрізь, де держава встановила винятки щодо виїзду у воєнний час.

Але ж влада не повинна перекладати на плечі доброчесних громадян проблему, яку має вирішити сама – без шкоди для цих громадян та суспільства загалом. Інакше можна зайти далеко. Багато хто їздить напідпитку за кермом – хіба треба заборонити сідати за кермо всім? У Верховну Раду часто потрапляють корупціонери, зрадники та негідники інших різновидів – але це ж не привід відмовитися від парламентських виборів. І так далі. Зрештою, ДПСУ ж регулярно виявляє фальшивих студентів – значить, це цілком можливо.

Раніше очікувалося, що відповідне урядове рішення буде 30 серпня, напередодні навчального року. Принаймн, це анонсувала народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина, яка активно переймається проблемою виїзду студентів на навчання. Однак тоді нічого не відбулося. Кілька днів тому міністр оборони Олексій Резніков дав зрозуміти, що проект урядового рішення був готовий ще в липні – тож зовсім незрозуміло, чому його не ухвалили й досі.

До слова, не все так безхмарно і в студентів, які навчалися за кордоном до 24 лютого. Зрештою, якщо дотримуватися букви квітневого рішення Кабміну, то виїхати з країни не мають права і вони. Це ще більше підкреслює необхідність ухвалення системного рішення, а не ручного управління ситуацією руками прикордонників. Рішення, сьогодні вже термінового. Та й здоровий глузд просто волає. Якщо держава надала студентам відстрочку від мобілізації, дозволи на виїзд за кордон – то чому ж вона їх не випускає?

Триває війна, яка ламає плани і долі мільйонів людей, зокрема молоді. Українська влада мала би усіляко сприяти мінімізації цього, а не додавати інших руйнувань. Як от у цьому випадкові – десь діями, а десь тривалою вже бездіяльністю.

Серед інших чекає на урядове рішення Максим. До речі, він уже знає, що на його курсі буде кілька росіян – на відміну від українців, у них немає проблем із приїздом на навчання до країн Євросоюзу.

Анатолій Марциновський, журналіст, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.