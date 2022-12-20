Британець продає титул сеньйора, щоб допомогти Україні

Яна Осадча журналіст
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20 грудня 2022

Мешканець острова Джерсі (Велика Британія) Сем Ле Кесн вирішив виставити на аукціон титул сеньйора, щоб допомогти Україні.

Про це повідомили у міжнародній компанії Crown Agents Україна.

Стартова ціна титулу Seigneur of Poingdestre становить 25 тис. фунтів стерлінгів.

Сем Ле Кесн – нащадок старовинного славетного роду. Титул Сеньйора його родина отримала ще в XVI столітті від герцога Нормандського, й з того часу передає протягом 18 поколінь. Сеньйори Пойндестре століттями керували однойменною територією на острові Джерсі. Їхні володіння розташовувались на півночі острова від Сореля до Сіону.

 Сем Ле Кесн – нащадок старовинного славетного роду.

Це один з небагатьох титулів на острові Джерсі, який ніколи не змінював власників. Та зараз Сем Ле Кесн вирішив, що допомога Україні є важливішою.

Чоловік розповідає, що його бабуся по материнській лінії була австрійкою і втекла від нацистського режиму. Сім’я його дружини теж була вимушена покинути свої домівки через Другу світову війну.

"Я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти іншим, хто зараз може опинитися в подібному становищі. Я вирішив продати титул, бо відчуваю велику солідарність з народом України. Ми всі маємо прагнути протистояти тоталітарній агресії, а український народ виявив у цьому величезну мужність і силу", – каже Сем Ле Кесн.

 "Я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти іншим"

У сучасній Великій Британії титул сеньйора є даниною традиціям, який додає власнику певний суспільний статус. Проте раніше сеньйори мали величезну владу на Джерсі, контролювали землі та людей, які на них мешкали. Останнє скасування сеньйоріальних прав відбулося в 1966 році. 

Сьогодні стати власником титулу може спробувати будь-хто — для цього не потрібно мати британське громадянство.

Продаж титулу не потребує згоди Корони, але має бути підтверджений офіційно оформленим контрактом, прийнятим у Королівському Суді. Щоправда, наразі титул не супроводжується правами власності на землі, майно, а також не дає дозволу на проживання. 

Утім, титул зберігає значну церемоніальну цінність. Новий власник чи власниця зможуть називати себе сеньйором чи дамою. Існують і певні зобов’язання. Так, необхідно відвідувати щорічну церемонію Assise d’Heritage, яка відбувається у вересні в Королівському дворі. Там власники титулів засвідчують свою відданість Короні.

"Я знаю, що є чимало людей, які воліли б отримати титул Сеньйора, адже це вагомий спадок та частина традицій нашої країни. Та особисто мені куди важливіше використати цю можливість, щоб допомогти людям: зробити щось корисне для тих, хто цього справді потребує", – говорить Сем Ле Кесн.

Виручені від продажу кошти організація Jersey Overseas Aid відправить на гуманітарну допомогу Україні.

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