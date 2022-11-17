У Чехії виставили на аукціон скульптуру голого Путіна, за отримані кошти планують купити дрон

Ірина Кирилович
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17 листопада 2022

У Чехії група активістів Kaputin виставила на аукціон відому скульптуру із зображенням оголеного Владіміра Путіна, який сидить на золотому унітазі. Стартова ціна скульптури – 10 000 євро.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на Радіо Прага.

"Активісти неодноразово використовували цю карикатуру на російського президента під час масових акцій, зокрема на мітингах, що проходили перед посольством РФ у Празі. Для торгів скульптуру Путіна доповнили зображенням Александра Лукашенка і представили під загальною назвою Naked Killers (Голі вбивці)", – йдеться у повідомленні.  

Інтернет-аукціон, який проходить на сторінці групи Kaputin у Тwitter, триватиме до 20 грудня.

 Фото: @mbk_center

Отримані кошти будуть передані для придбання військового дрона для України, яка протистоїть вторгненню російської армії.

Kaputin – група активістів в Чехії, які організовують акції протесту "Стоп Путін" та підтримують боротьбу демократичного світу з пропагандою Путіна та його авторитаризмом. 

Нагадаємо, приватний підприємець у Запоріжжі випустив обмежену колекцію марок із карикатурним зображенням Путіна і Лаврова, щоб зібрати гроші на облаштування культурного хабу в укритті міста.

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