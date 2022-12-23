Хотів їхати у Херсон до дівчини: кропивницькі нацгвардійці знайшли зниклого підлітка

У Кропивницькому військові Національної гвардії знайшли двох зниклих підлітків за останні два дні.

22 грудня батьки-переселенці з Херсона, які тимчасово проживають у Кропивницькому, повідомили про зникнення сина.

Неповнолітнього хлопця подали у розшук, розповідають у Національній гвардії.

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"Гвардійці оперативно відбули до заявників – батьків та розпочали пошуки дитини", – кажуть правоохоронці.

У результаті пошуків нацгвардійці знайшли хлопця на залізничному вокзалі.

Як виявилось, підліток збирався вирушити до своєї дівчини у Херсон, нічого не сказавши батькам.

Фото: Нацгвардія

За день до цього нацгвардійці також знайшли зниклу 13-річну дівчину.

"Під час несення служби з охорони громадського порядку нацгвардійцям надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дитини. Гвардійці оперативно виїхали до батьків та поспілкувалися із ними", – йдеться у повідомленні.

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Військові почали пошуки на прилеглій території. Вони знайшли дівчину в одному із супермаркетів обласного центру.

Дитина "була схвильована" та не дуже хотіла спілкуватись із родиною, кажуть гвардійці.

Вони провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми. Зрештою, підлітків передали їхнім сім’ям.