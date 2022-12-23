Хотів їхати у Херсон до дівчини: кропивницькі нацгвардійці знайшли зниклого підлітка

У Кропивницькому військові Національної гвардії знайшли двох зниклих підлітків за останні два дні.
22 грудня батьки-переселенці з Херсона, які тимчасово проживають у Кропивницькому, повідомили про зникнення сина.
Неповнолітнього хлопця подали у розшук, розповідають у Національній гвардії.
"Гвардійці оперативно відбули до заявників – батьків та розпочали пошуки дитини", – кажуть правоохоронці.
У результаті пошуків нацгвардійці знайшли хлопця на залізничному вокзалі.
Як виявилось, підліток збирався вирушити до своєї дівчини у Херсон, нічого не сказавши батькам.
|Фото: Нацгвардія
За день до цього нацгвардійці також знайшли зниклу 13-річну дівчину.
"Під час несення служби з охорони громадського порядку нацгвардійцям надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дитини. Гвардійці оперативно виїхали до батьків та поспілкувалися із ними", – йдеться у повідомленні.
Військові почали пошуки на прилеглій території. Вони знайшли дівчину в одному із супермаркетів обласного центру.
Дитина "була схвильована" та не дуже хотіла спілкуватись із родиною, кажуть гвардійці.
Вони провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми. Зрештою, підлітків передали їхнім сім’ям.
Читайте також: Кохання без кордонів: 17-річний юнак кинув навчання і втік від опікунів з Польщі заради дівчини