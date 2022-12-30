Підозрюваний у торгівлі людьми екскікбоксер вирішив "потролити" Грету Тумберг і навів на себе поліцію

Колишнього американо-британського кікбоксера Ендрю Тейта затримали в Румунії, де він переховувався від поліції через звинувачення у насильстві.

Своє місце перебування він випадково видав, посперечавшись у соцмережі з екоактивісткою Гретою Тунберг.

Про це повідомило BBC.

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Тейт опублікував у Twitter фотографію, на якій заправляє свій Bugatti мідного кольору, і додав підпис: "Привіт, Грето Тунберг". Чоловік похвалився, що володіє 33 автомобілями, при чому його Bugatti має 8-літровий двигун, а два Ferrari – по 6,5 літрів.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

"Це тільки початок. Будь ласка, дай мені свою адресу електронної пошти, щоб я міг надіслати повний список моїх автомобілів, включно з їхніми величезними кліматичними викидами", – написав Тейт.

Тунберг відписала: "Будь ласка, просвітіть мене", вказавши свою електронну адресу. Її реакція набрала мільйони уподобань – набагато більше, ніж повідомлення Тейта.

У відповідь Тейт опублікував відео, в якому поглузував з Тумберг за публікацію нею своєї пошти.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf Реклама: December 28, 2022

"Дякую, що підтвердили через свою адресу електронної пошти, що у вас маленький пеніс, Грета Тумберг", – зазначив він.

Саме так він себе видав – правоохоронці помітили на відео дві коробки з-під піци від румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.

Ендрю Тейта, його брата і ще двох громадян Румунії затримали 29 грудня. Зараз суд обирає їм запобіжний захід. Це підтвердив адвокат Тейта Sky News. Румунська газета Gândul пише, що серед підозрюваних жінка, поліцейська в минулому.

Усіх їх підозрюють у злочинах, пов’язаних з торгівлею людьми. У пресрелізі румунської поліції сказано, що британські громадяни (очевидно, це брати Тейти) знайомились з молодими жінками, брехали їм про свої почуття і намір вступити у шлюб. Таким чином жінок заманювали до Румунії і коли ті прилітали, їх проти волі утримували в будинках в окрузі Ілфов.

"Шляхом застосування фізичного насильства та психічного примусу вони піддавалися сексуальній експлуатації членами групи, які примушували їх демонструвати свої тіла з метою виробництва та поширення через платформи соціальних мереж матеріалів порнографічного характеру", – повідомляє румунська поліція.

Наразі встановлено 6 постраждалих, які зазнали сексуальної експлуатації.

Поліція чекала на повернення Тейтів до країни і саме новий ролик Ендрю допоміг у затриманні.

36-річний Ендрю Тейт – американо-британський інфлюенсер, бізнесмен і колишній кікбоксер. Закінчивши спортивну карʼєру, він почав продавати курси про "взаємодію чоловіків та жінок" та здобув популярність у соцмережах. Позиціонував він себе як "альфа-самець" та "жінконенависник", через що TikTok, Facebook та Instagram заблокували його акаунти.