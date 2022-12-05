Розміром з літак: повз Землю пролетять 3 астероїди

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
7801
5 грудня 2022

Повз Землю 6 грудня на безпечній відстані пролетять 3 астероїди: 2 з них розміром з літак, інший – як автобус. 

Про це йдеться на сайті NASA.

Найближче пролетить камінь, який має 21 метр в діаметрі. Його відстань до Землі буде приблизно 1,68 млн км. Зважаючи на відносно невеликі параметри, жодної загрози для нашої планети він не несе. 

Реклама:

12-метрове небесне тіло пролетить на відстані 2,1 млн км. 

 Фото: sdecoret/Depositphotos

І третій астероїд – найбільший. Він розміром з літак: має 28 метрів. Це небесне тіло віддалене від Землі на понад 5 млн км. 

Астрономи зазначають, що об'єкти розміром до 150 метрів, не є потенційно небезпечними для Землі.

Читайте також: Найкоротший, але значущий: на Марсі відбувся політ гелікоптера – NASA


Реклама:


Реклама:
 6861
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3892
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3412
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат