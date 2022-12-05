Розміром з літак: повз Землю пролетять 3 астероїди

Повз Землю 6 грудня на безпечній відстані пролетять 3 астероїди: 2 з них розміром з літак, інший – як автобус.

Про це йдеться на сайті NASA.

Найближче пролетить камінь, який має 21 метр в діаметрі. Його відстань до Землі буде приблизно 1,68 млн км. Зважаючи на відносно невеликі параметри, жодної загрози для нашої планети він не несе.

12-метрове небесне тіло пролетить на відстані 2,1 млн км.

І третій астероїд – найбільший. Він розміром з літак: має 28 метрів. Це небесне тіло віддалене від Землі на понад 5 млн км.

Астрономи зазначають, що об'єкти розміром до 150 метрів, не є потенційно небезпечними для Землі.