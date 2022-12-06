Що ви знаєте про Збройні сили України (ТЕСТ)

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме в цей день у 1991-му році Верховна Рада незалежної України ухвалила закон про ЗСУ.

Однак відзначити 6 грудня як день ЗСУ стали у 1993-му році.

У 2022 році українські збройні сили, які боронять нашу країну від росіян, стали без перебільшення легендою. У ЗСУ сьогодні вірять навіть атеїсти. Саме завдяки нашим військовим Україна, яка, на думку ворогів, мала пасти за три дні, тримається вже 9 довгих місяців.

Наші військові не тільки не дають ворогу просуватися далі, але й звільняють захоплені окупантами населенні пункти, піднімаючи над ними український прапор. Наші воїни несуть службу і в спеку, і в холод, вони наближають перемогу та мир.

"Українська правда. Життя" щиро вітає воїнів з професійним святом. У цей день ми підготували тест, який допоможе вам більше дізнатися про українську армію і ще більше нею пишатися.