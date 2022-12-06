Тест

Що ви знаєте про Збройні сили України (ТЕСТ)

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6 грудня 2022

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме в цей день у 1991-му році Верховна Рада незалежної України ухвалила закон про ЗСУ.

Однак відзначити 6 грудня як день ЗСУ стали у 1993-му році.

У 2022 році українські збройні сили, які боронять нашу країну від росіян, стали без перебільшення легендою. У ЗСУ сьогодні вірять навіть атеїсти. Саме завдяки нашим військовим Україна, яка, на думку ворогів, мала пасти за три дні, тримається вже 9 довгих місяців.

Наші військові не тільки не дають ворогу просуватися далі, але й звільняють захоплені окупантами населенні пункти, піднімаючи над ними український прапор. Наші воїни несуть службу і в спеку, і в холод, вони наближають перемогу та мир.

"Українська правда. Життя" щиро вітає воїнів з професійним святом. У цей день ми підготували тест, який допоможе вам більше дізнатися про українську армію і ще більше нею пишатися.

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Коли у ЗСУ з’явилися капелани?

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Українських військових вітають не тільки 6 грудня. Який день в календарі також пов'язаний з вшануванням нашої армії?

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Як називається американська реактивна артилерійська система залпового вогню на колісному шасі, яка наразі є озброєнні ЗСУ

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Які з цих міст Донецької області українські військові звільнили під час Антитерористичної операції 2014 року?

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Що сталося в Іловайську (Донецька область) у 2014-році?

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Яке оперативне командування очолював нинішній главком ЗСУ легендарний Валерій Залужний з 2019 по 2021 роки?

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Скільки жінок служить в ЗСУ станом на листопад 2022 року?

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Наймолодшим родом військ у ЗСУ є Сили Спеціальних операцій (ССО), які були створені у 2016 році. Чим вони займаються?

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Коли на острові Зміїний у відповідь на пропозицію росіян здатися пролунала фраза: Русский военный корабль, иди на...

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Які населенні пункти українська армія звільнила від російських окупантів у 2022 році?

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Чим бабуся у звільненій Балаклії хотіла пригостити українських військових?

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Які українські міста обов'язково звільнить ЗСУ і підніме над ними український прапор

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