З кафе не виганяли: у "Хлібному" відреагували на історію з бабусею

У мережі кафе "Хлібний" заперечують інформацію про те, що вони вигнали з закладу 85-річну бабусю, яка зайшла погрітися і попросити води.

Історія набула розголосу після того, як заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва опублікувала пост про те, як стала свідком інциденту з Євгенією Володимирівною Рохлею. За словами чиновниці, офіціантка "Хлібного" намагалася вигнати бабусю з закладу.

У мережі "Хлібний" повідомили, що провели щодо цього випадку службову перевірку.

"Шановну Євгенію Володимирівну ми давно знаємо, любимо та поважаємо, і до, і під час війни без жодних питань чи претензій завжди пригощали її в наших закладах, на Богдана Хмельницького, Хрещатику чи у Пасажі. Звісно ж, не тільки її, а будь-кого, хто приходив із запитом перепочити, випити гарячого чаю чи перекусити", – кажуть у закладі.

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На сторінці в Instagram компанії опублікували відео з камер спостереження. У "Хлібному" кажуть що літню жінку пригощали чаєм з бутербродами двічі – в кафе на Хрещатику та у Пасажі.

"Бачите, офіціантка спокійно просить почекати хвилинку, жодних жестів "на вихід". Потім на барі бабусі готують чай. Інша камера: офіціантка виносить їжу за стіл", – розповідають у "Хлібному".

Також компанія поширили відео з Євгенією Володимирівною, яке нібито надіслала їм клієнтка, що зустріла жінку у метро. Старенька каже, що з "Хлібного" її не виганяли.

"Ми впевнені у нашій команді. У тому, що ніхто, нікого, ніколи б не став виганяти на вулицю. Зрештою, усі відео це підтверджують", – говорять у закладі.

У "Хлібному" кажуть, що намагалися зв’язатися з авторкою постів Анною Сергєєвою для уточнення деталей, однак відповіді не отримали.

Деяких дописувачів не задовольнила відповідь закладу. У коментарях звернули увагу на те, що старенькій дали замовлення з собою, а не обслугували за столиком, як інших клієнтів.