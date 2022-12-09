"Не можна не торкатися!": у Чернівцях відкрили інтерактивний Музей науки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 грудня 2022

В Чернівцях відкрили Музей науки, в якому діти можуть торкатися експонатів та проводити з ними експерименти.

Це вже третій заклад в Україні – перед тим Мала академія наук відкривала аналогічні освітні простори в Києві та Львові.

На вході в музей у Чернівцях відвідувачів зустрічає табличка з надписом: "Не можна не торкатися!". 

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В освітньому просторі дозволено гратися з експонатами та проводити експерименти. Завдяки цьому поєднуються розважальна та навчальна функції музею.

 Фото: МАН

"Відкриття музеїв науки в західних регіонах України – наш свідомий пріоритет. Ми хочемо надати рівні освітні можливості всім українським дітям, зокрема і тим, чиї сім’ї змушені були залишити свої домівки та переїхати сюди в пошуках безпеки. 

Наші інтерактивні простори стануть осередками для спілкування дітей, сприятимуть їхній адаптації та психологічному розвантаженню", – розповів президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

У чернівецькому музеї наук представлено майже 100 різноманітних експонатів. Їх привезли з Києва та Одеси, а частину отримали від міжнародних партнерів. 

Як от, німецький музей "Технозеум" з Мангайму передав експозицію "Оптичні ілюзії". Це дзеркальний лабіринт, який дозволяє зрозуміти принцип роботи калейдоскопа.

 Принцип калейдоскопа

Також у музеї науки можна дослідити фізичні, хімічні, біологічні й інші наукові явища. Наприклад, відвідувачі зможуть:

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  • поспостерігати за мікроорганізмами;
  • перевірити матеріали на міцність;
  • спробувати повернути деформовані предмети до їхньої початкової форми. 
 Фізичні експерименти

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