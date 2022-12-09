"Не можна не торкатися!": у Чернівцях відкрили інтерактивний Музей науки

В Чернівцях відкрили Музей науки, в якому діти можуть торкатися експонатів та проводити з ними експерименти.

Це вже третій заклад в Україні – перед тим Мала академія наук відкривала аналогічні освітні простори в Києві та Львові.

На вході в музей у Чернівцях відвідувачів зустрічає табличка з надписом: "Не можна не торкатися!".

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В освітньому просторі дозволено гратися з експонатами та проводити експерименти. Завдяки цьому поєднуються розважальна та навчальна функції музею.

Фото: МАН

"Відкриття музеїв науки в західних регіонах України – наш свідомий пріоритет. Ми хочемо надати рівні освітні можливості всім українським дітям, зокрема і тим, чиї сім’ї змушені були залишити свої домівки та переїхати сюди в пошуках безпеки.

Наші інтерактивні простори стануть осередками для спілкування дітей, сприятимуть їхній адаптації та психологічному розвантаженню", – розповів президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

У чернівецькому музеї наук представлено майже 100 різноманітних експонатів. Їх привезли з Києва та Одеси, а частину отримали від міжнародних партнерів.

Як от, німецький музей "Технозеум" з Мангайму передав експозицію "Оптичні ілюзії". Це дзеркальний лабіринт, який дозволяє зрозуміти принцип роботи калейдоскопа.

Принцип калейдоскопа

Також у музеї науки можна дослідити фізичні, хімічні, біологічні й інші наукові явища. Наприклад, відвідувачі зможуть:

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поспостерігати за мікроорганізмами;

перевірити матеріали на міцність;

спробувати повернути деформовані предмети до їхньої початкової форми.