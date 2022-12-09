"Не можна не торкатися!": у Чернівцях відкрили інтерактивний Музей науки

В Чернівцях відкрили Музей науки, в якому діти можуть торкатися експонатів та проводити з ними експерименти.
Це вже третій заклад в Україні – перед тим Мала академія наук відкривала аналогічні освітні простори в Києві та Львові.
На вході в музей у Чернівцях відвідувачів зустрічає табличка з надписом: "Не можна не торкатися!".
В освітньому просторі дозволено гратися з експонатами та проводити експерименти. Завдяки цьому поєднуються розважальна та навчальна функції музею.
|Фото: МАН
"Відкриття музеїв науки в західних регіонах України – наш свідомий пріоритет. Ми хочемо надати рівні освітні можливості всім українським дітям, зокрема і тим, чиї сім’ї змушені були залишити свої домівки та переїхати сюди в пошуках безпеки.
Наші інтерактивні простори стануть осередками для спілкування дітей, сприятимуть їхній адаптації та психологічному розвантаженню", – розповів президент Малої академії наук Станіслав Довгий.
У чернівецькому музеї наук представлено майже 100 різноманітних експонатів. Їх привезли з Києва та Одеси, а частину отримали від міжнародних партнерів.
Як от, німецький музей "Технозеум" з Мангайму передав експозицію "Оптичні ілюзії". Це дзеркальний лабіринт, який дозволяє зрозуміти принцип роботи калейдоскопа.
|Принцип калейдоскопа
Також у музеї науки можна дослідити фізичні, хімічні, біологічні й інші наукові явища. Наприклад, відвідувачі зможуть:
- поспостерігати за мікроорганізмами;
- перевірити матеріали на міцність;
- спробувати повернути деформовані предмети до їхньої початкової форми.
|Фізичні експерименти
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