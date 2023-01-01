Без ялинок, але з вірою у перемогу: як українці святкують Новий рік на деокупованих територіях

1932
1 січня 2023

На українських територіях, які у 2022-му році побували під російською окупацією, новорічні свята будуть невеселі.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину та Херсонщину. Офіційних святкових заходів на звільнених територіях не буде.

А як будуть відзначати Новий рік у родинах?

"Українська правда. Життя" напередодні свята поспілкувалася з мешканцями Ізюма (Харківщина) та Херсона.

Еллада Бахтіна (Ізюм): 

"Ялинки в цьому році у нас немає, але настрій – чудовий, що ти живеш у себе в місті"

Жителька Ізюма Еллада Бахтіна говорить, що хоча святкові заходи у місті скасували, більшість містян будуть відзначити Новий рік у родинному колі.

У квартиру Еллади був приліт. Зі стелі відвалилася плита, яка тепер висить у кімнаті, вибухом було пошкоджено стіни.

"Відремонтувати можна. Однак дуже потрібен будівельний кран, плити і фахівці, які те все зроблять. Людей, які живуть під моєї квартирою, заливає водою, але вони все одно не покидають своє житло. Також у будинку немає опалення", – говорить жінка.

 Квартира Еллади після обстрілу
 У квартиру Еллади був приліт
 Зі стелі відвалилася плита, яка тепер висить у кімнаті, вибухом було пошкоджено стіни
 Людей, які живуть під квартирою, заливає водою

Еллада Бахтіна – депутатка місцевої ради. Вони намагається добитися ремонту будинку, однак їй кажуть, що треба чекати до весни, а зараз ніхто нічого робити не буде.

Жінка разом з дитиною та чоловіком наразі переїхали у квартиру куми, яка перебуває у Польщі. У будинку є автономне опалення. Саме там родина збирається зустрічати новий 2023-й рік.

"Ялинки в цьому році у нас немає, але настрій – чудовий, що ти живеш у себе в місті. Ходиш на роботу. Все буде добре. Ми - сильна нація!", говорить Еллада.

Під час російської окупації депутатка виїздила з Ізюма, однак у місті залишалися її батьки. Жінку шукали росіяни, навіть приходили додому до матері і проводили обшуки.

Об’ява про розшук жінки висіло на дошці оголошень у місті.

 Під час окупації об’ява про розшук жінки висіло на дошці оголошень у місті.

Наразі вона тішиться тим, що має можливість святкувати новий рік у рідному місті, а мріє – про ремонт у зруйнованій оселі.

Дементій Білий (Херсон):

"Зустрінусь із своїми близькими онлайн"

Мешканець Херсона Дементій Білий говорить, що не помічає у херсонців святкового настрою.

"Обстріли міста з градів, артилерії та мінометів, можна сказати, вже є постійними. Ситуація є досить критичною. Пошкоджені сотні будинків. Влада закликає навіть всіх мешканців одного з мікрорайонів міста залишити своє квартири та евакуюватися, бо у зв'язку із постійними обстрілами, є постійна загроза життю містян, зруйнована критична інфраструктура, немає опалення", каже він.

Ми спілкувалися з Дементієм в той день, коли росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні, а  у переддень католицького Різдва поцілили у центр міста, в універмаг і ринок. Внаслідок чого десять херсонців було вбито, а десятки поранені.

Дементій розповідає, що у місті зачинені майже всі кав'ярні та ресторанчики. А ті, які ще працюють, не будуть проводити масових святкових заходів.

Не працюють і багато магазинів. "Херсон зараз є пустим. Багато містян виїхали. Якщо хтось й залишається в місті, то намагається обмежити свої переміщення по місту",– розповідає чоловік.

 Дим над Херсоном. Фото Віталій Устас

Він говорить, що через війну багато херсонських родин розділені, а тому й святкування нового року для багатьох перейде в онлайн.

"Наприклад, я сподіваюсь, якщо буде достатня швидкість мобільного інтернету, то зустрінусь із своїми близькими в онлайні", каже Дементій Білий.

Келих із шампанським херсонцю підняти не вдасться, бо в місті ще з листопаду діє заборона на продаж алкоголю, тож він сподівається приєднаюся до своєї родини віртуально.

"Я впевнений, що незважаючи на всі негаразди, херсонці будуть зустрічати новий рік в родинному колі та в новорічну ніч будуть бажати Україні Перемоги, а всім близьким – залишитися живими та здоровими. І точно всі будуть бажати Збройним Силам України сил та наснаги витримати та перемогти цю дику навалу орків", – говорить чоловік.

Віталій Устас (Херсон):

"Посидимо до 2-ї ночі за столом. Дай Бог ще дожити"

Херсонець Віталій Устас разом з дружиною Діаною нещодавно перебрався в інший район міста. Після 20 грудня жити у своєму мікрорайоні Карантинний острів подружжя більше не могло, бо почастішали обстріли.

Однак остаточне рішення про переїзд Віталій і Діан ухвалили після того, як чоловік потрапив під обстріл під час прогулянки з собакою. Коли вони повернулися додому, окупанти накрили район ГРАДами, а чоловік і жінка молилися, щоб пережити цей страшний вечір.

 Осколок під ногами
 Вікна у квартирі Віталія пробивало кілька разів

На новому місці родина не чує звуків вибухів, а ще в них є тепло і світло. Однак новорічної ялинки у подружжя цьогоріч не буде.

"Багато турбот й різних невеликих проблем. Не буде часу на пошук й установку ялинки", говорить Віталій.

 Через обстріли родина переїхала в інший будинок

На святковому столі родини будуть пісні страви, які вони готують завжди: запечена скумбрія чи товстолоб, оселедець під шубою, олів'є з грибами тощо.

Подарунків також не буде, діти у подружжя дорослі, та й зараз не з ними.

"Та ми якось ніколи не робили подарунків саме на Новий рік, тільки на Різдво", говорить Віталій.

У новорічну ніч Віталій загадає найголовніше бажання: щоб Україна перемогла у війні.

"Або хоча б догнали орків до Криму, щоб не діставали до Херсона", – каже чоловік.

1 січня Віталій мусить йти на роботу, на добову зміну.

"Посидимо до 2-ї ночі за столом. Дай Бог ще дожити. Зараз ніхто в Херсоні не може бути в цьому певен", – говорить херсонець.

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