Фіктивний шлюб з матерями-одиначками: на Житомирщині викрили шахрайську схему виїзду за кордон

У Житомирській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків-призовників, які фіктивно укладали шлюб.

Про це на брифінгу розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний, повідомляє Укрінформ.

"Нашим відділом була викрита злочинна схема діяльності мешканців міста Бердичева та Вінницької області, які налагодили схему оформлення батьківства осіб чоловічої статі над 3 і більше дітьми, за що брали певну плату", – інформує правоохоронець

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З його слів, 6 січня правоохоронці та прикордонники затримали 2 осіб. Це мешканка Бердичева Житомирської області, яка організувала схему, підшуковуючи матерів-одиначок, та житель Вінниці, який знаходив чоловіків-ухилянтів.

Фото: BrianAJackson /Depositphotos

Організатори схеми підшуковували малозабезпечених жінок. Їм пропонували 500 доларів США, а за оформлення фіктивного батьківства чоловіки сплачували від 3 тис. доларів США.

Фігуранти допомогли оформити батьківство на 2 дітей мешканцю міста Переяслава Київської області, який мав власну дитину. Він уклав фіктивний шлюб та оформив батьківство, але виїхати за кордон не встиг – його затримали правоохоронці.

Максим Заярний додав, що наразі є інформація приблизно про 6 випадків у межах цієї схеми. Нею користувалися чоловіки віком 20-35 років.

Від початку повномасштабної війни ГУ Нацполіції Житомирщини викрило 3 схеми незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

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