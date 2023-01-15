Почули вночі у хвилини тиші: у Дніпрі дістали жінку з-під завалів. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 січня 2023

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали жінку з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку у Дніпрі.

Її голос почули ще вночі, однак витягнути змогли лише близько 11:30, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Зі слів міністра, постраждала провела під завалами ще близько 10 годин після того, як її почули. 

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"Жінка, яку рятувальники почули під час хвилини тиші близько першої ночі 15 січня, об 11:30 була врятована з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі. Боремось за кожне життя", – написав глава МВС у Facebook.

Монастирський оприлюднив фото порятунку жінки, яка вижила.

 Жінка, яку врятували з-під завалів зруйнованого РФ будинку у Дніпрі. Фото: Денис Монастирський/Facebook

 Постраждалу дістали через 10 годин після того, як її почули рятувальники. Фото: Денис Монастирський/Facebook

 Врятовану жінку госпіталізували. Фото: Денис Монастирський/Facebook 

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Також світлини з місця події оприлюднив фотограф Ян Доброносов. 

Водночас у МВС оприлюднили відео порятунку постраждалої.

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Наразі дніпровським надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 39 людей. З них – шестеро дітей.

Станом на 11:30 відомо про 21 загиблого мешканця багатоквартирного будинку, в який, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, РФ поцілила ракетою, яку ще називають "убивцею авіаносців".

Понад 70 людей отримали поранення внаслідок цього акту тероризму. Доля ще десятків дніпрян – наразі невідома, адже розбір завалів ще триває.

Нагадаємо, одна із тих, хто вижив після російського ракетного удару – 23-річна Анастасія Швець. Наразі дівчина у лікарні й не знає, чи вижили її батьки. Детальніше про неї можна прочитати у матеріалі:

Втратила коханого на війні, а тепер і дім: що відомо про дівчину з фото на руїнах будинку у Дніпрі


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