Почули вночі у хвилини тиші: у Дніпрі дістали жінку з-під завалів. ФОТО

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали жінку з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку у Дніпрі.

Її голос почули ще вночі, однак витягнути змогли лише близько 11:30, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Зі слів міністра, постраждала провела під завалами ще близько 10 годин після того, як її почули.

"Жінка, яку рятувальники почули під час хвилини тиші близько першої ночі 15 січня, об 11:30 була врятована з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі. Боремось за кожне життя", – написав глава МВС у Facebook.

Монастирський оприлюднив фото порятунку жінки, яка вижила.

Жінка, яку врятували з-під завалів зруйнованого РФ будинку у Дніпрі. Фото: Денис Монастирський/Facebook

Постраждалу дістали через 10 годин після того, як її почули рятувальники. Фото: Денис Монастирський/Facebook

Врятовану жінку госпіталізували. Фото: Денис Монастирський/Facebook

Також світлини з місця події оприлюднив фотограф Ян Доброносов.

Водночас у МВС оприлюднили відео порятунку постраждалої.

Наразі дніпровським надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 39 людей. З них – шестеро дітей.

Станом на 11:30 відомо про 21 загиблого мешканця багатоквартирного будинку, в який, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, РФ поцілила ракетою, яку ще називають "убивцею авіаносців".

Понад 70 людей отримали поранення внаслідок цього акту тероризму. Доля ще десятків дніпрян – наразі невідома, адже розбір завалів ще триває.

Нагадаємо, одна із тих, хто вижив після російського ракетного удару – 23-річна Анастасія Швець. Наразі дівчина у лікарні й не знає, чи вижили її батьки. Детальніше про неї можна прочитати у матеріалі: