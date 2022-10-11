Ракета наздогнала по дорозі у садок: історія очевидця ракетного удару по Києву

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 жовтня 2022

Зранку 10 жовтня Андрій Дев'яткін разом з 6-річним сином вийшов з дому у Києві, щоб відвести сина у садок. 

Але на півдорозі пролунав гучний вибух – у 100 метрах від них прилетіла ракета.

Про події того дня Андрій розказав у коментарі для "Української правди. Життя"

"Ми ходимо в садок з Іваном: інколи їздимо на мотоциклі чи на машині, а часом – йдем і говоримо. Від дому до садочку пішки – хвилин 15-20", – розповідає Андрій.  

Він каже, що в той день Іван захотів йти дорогою неподалік поліклініки, а не дворами будинків, як зазвичай. 

 Фото з архіву Андрія

"Відійшли від дому хвилин 5, і позаду нас пролунав вибух. Десь метрів за 100 від нас. Хоча ми не чули ані свисту, ані якогось ще характерного звуку ракети. За мить після того усі впали на землю. 

Я малого повалив і прикрив тілом. Не знаю, скільки пройшло часу: може хвилина минула, може більше – нам здавалось, що довго. А тоді побачили чорний дим", – згадує очевидець.

Тоді усі навколо зрозуміли, що сталось. Поранених чи вбитих не було.

"Син подивився на мене переляканими очима і почав плакати. Я почав його обіймати, цілувати, казати, що вже все добре. 

Це був дуже важкий момент, бо зовсім поруч людей поруч не було: лише я з сином. Хоча в цей час зазвичай багато людей йде з дітьми у дитячі садочки", – продовжує розповідь Андрій.

Киянин розповідає, що згодом з новин дізнався, що то був лише уламок ракети. 

"Може, якби вона була ціла, нас би вже не було в живих. 

У самого, коли піднялись з землі, також були сльози на очах. Хоча розуміння того, що трапилось і  що наше з сином життя було "на волосинці", прийшло ближче до вечора", – зізнається він.

 Фото після інциденту

Андрій та його дружина – психологи. Тому вони надали своєму сину ще й психологічну допомогу.

"Ми з жінкою дуже зраділи, що він заплакав і не закрився, що поділився своїм страхом. Цілий день розмовляли з сином про це, щоб не тримати то в собі, малювали вибух, під вечір він трохи відійшов", – пояснює чоловік.

Андрій додає, що показував сину відео з ракетою, пояснював, що вона вибухає,  можуть загинути люди.

"Сьогодні, коли Іван чує хлопок, може сказати, що схоже на той, що ми чули. Але не такий гучний. Каже "о, ну там взагалі був капець", – зазначає тато 6-річного хлопця. 

Сім'я після інциденту виїхала у Київську область до родичів, але планує повернутися додому за кілька днів.

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