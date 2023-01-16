Росія вбила 455 українських дітей – щонайменше двоє загинули від теракту у Дніпрі

Щонайменше 1352 українські дитини постраждали внаслідок війни РФ проти України станом на 16 січня 2023 року.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 455 дітей загинуло та понад 897 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Відповідні дані опублікували на каналі Офісу Генпрокурора.

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"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

Фото з місця трагедії після ракетного удару по вокзалу у Краматорську. Роман Кулик

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 56.

Нагадаємо, 14 січня ворог скинув ракету на 9-поверховий житловий будинок у Дніпрі – впав цілий під‘їзд.

За даними ДСНС, внаслідок цього теракту загинуло 35 людей, серед яких двоє дітей, зокрема, 4-річна дитина. Поранені – 14 дітей.

Знищений внаслідок обстрілу будинок у Дніпрі

16 січня військові РФ завдали 2 ракетних ударів по Запоріжжю і пошкодили житловий 5-поверховий будинок.

Внаслідок обстрілу троє дітей отримали травми. Двом з них по 10 років, одній потерпілій – 16. Їх госпіталізували.

Через бомбардування та обстріли російських окупантів було пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них – зруйновані повністю.

За даними порталу "Діти війни", 336 дітей вважаються зниклими через війну. 13899 дітей – депортовані російськими окупантами.