"Поки ми не приїхали, росіяни ходили нелякані": як працюють мінометники ЗСУ на фронті. ВІДЕО

Українських військових на фронті супроводжують мінометні батареї. Їхня функція надважлива – захищати піхотинців.

Бійці одного з мінометних підрозділів Збройних сил розповіли журналістам проєкту "Український свідок" про свої воєнні будні: як відпрацьовують по противнику, яку зброю використовують і як розуміють, що скоро наступатимуть росіяни.

За словами мінометників – військових з позивними "Їжак" і "Ґрут" – вони довго навчалися своїй справі: розбирали типи зброї і боєприпасів, вивчали навіть штурмові дії, якщо доведеться брати участь у стрілецьких боях.

Віктор Тихий з позивним "Ґрут" – командир мінометного розрахунку. За його словами, одним із найвдаліших кейсів у його роботі був випадок, коли українська міна "чітко відпрацювала" по російському бліндажу.

"Хлопці довго чекали на цю ціль. Врешті засікли приміщення з особовим складом противника та вирахували систему, а ми цей бліндаж накрили", – розповідає військовий.

Як розповідає Віктор, до приїзду його підрозділу на позиції, росіяни "ходили неляканими", навіть без броні.

"З нашим приїздом, буквально через тиждень, вони почали від кожного звуку падати на землю і бігом бігти в бліндаж. Це теж результат", – говорить мінометник.

"Ґрут" також розповів, як українські військові "вітали" росіян з Днем Незалежності України.

"Ми тоді працювали у складі взводу. Це 23 розрахунки. Ми тоді роззули їхню беху (збили траки бойової машини піхоти противника). Вони трохи у паніці були. Хлопці дуже довго чекали на цю ціль, засікли переміщення особового складу противника на координатах і накрили бліндаж – одна з мін чітко лягла у бліндаж".

Говорячи про те, що йому найбільше приносить задоволення у такій роботі, "Ґрут" відповідає коротко:

"Чути в рацію "Єєєє! Вразили". Ти розумієш, що не тільки набив якусь кількість окупантів, а й зберіг життя цим самим хлопцям".

Підрозділ також має гранатометника. Це Богдан Шендельов з позивним "Їжак", який також є старшим водієм. Чоловік розповів, у чому полягає його завдання:

"Я тут на випадок прориву противника. Якщо таке станеться, то всі поїдуть, я залишусь та прикрию відхід наших хлопців".

У роботі "Їжак" використовує PSLR-1 – модифіковану радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7.

Старший навідник міномета Андрій Янок з позивним "Токарь" наголошує – підрозділ працює як єдиний організм.

"От цих 5 чоловік – це підготовка снаряду, заряд, все…і точне виконання команд, які подаються. Якщо ви усе це будемо робити, то буде певний результат".