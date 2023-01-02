Ялинка у бліндажі і сльози від слів президента: як бійці святкували Новий рік на фронті. ВІДЕО

Новий 2023 рік українці зустріли в умовах війни, під звуки обстрілів та роботи ППО. Українські військові у новорічну ніч продовжували захищати нашу державу.

Журналісти "Українського свідка" поїхали до 5-го окремого штурмового полку на передову, щоб зустріти з ними Новий рік.

"Ялинка в бліндажі, постріли в новорічну ніч і незламний дух українських військових, це все про святкування переможного Нового року на передовій", – кажуть журналісти.

Відео зі святкуванням під звуки пострілів опублікували на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".

"У 2023-му точно буде перемога", – кажуть військові, нарізаючи салати.

Із новорічного меню – смажене м’ясо, олів’є, канапки з ікрою та шпротами, оселедець, гриби, ковбаса. На відео страви готують бійці Поляк і Майстер.

"Хлопці, йдіть додому", – передають вони побажання росіянам.

Боєць Сеня приніс справжню пахучу ялинку, яку прикрасили гірляндою у бліндажі. Хтось дивився фільм "Один вдома" на телефоні.

Журналісти "Українського свідка" поїхали до 5-го окремого штурмового полку на передову, щоб зустріти з ними Новий рік

Українські військові також дивилися привітання Володимира Зеленського – на відео видно сльози на очах у бійців. "Данді", "Сеня", "Монах", "Екватор", "Рабіт" уважно вслухаються у слова президента.

"Україна не втратила синів і доньок. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки. Їх знищили терористи.

Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала", – лунає з екрану телевізора.

Українські військові дивилися привітання Володимира Зеленського

Звуки пострілів майже не вщухали. Військові продовжували нести службу, забувши навіть про бій курантів.

"Це що, Новий рік чи що? Генич, з Новим роком", – переговорюються бійці на опорному пункті. У перервах між обстрілами вони телефонують рідним.

"Вітаю вас з Новим роком! Щастя, любові, мирного неба. Щоб швидше закінчилась війна. І я повернувся. Я вас всіх люблю, обіймаю, цілую", – каже захисник своїм близьким.

Із новорічного меню – смажене м’ясо, олів’є, канапки з ікрою та шпротами, оселедець тощо

Зрештою, усі бійці побажали українцям найважливішого: сил, терпіння, повернення близьких і перемоги.

"Усіх з Новим 2023 роком. Надіюся, він буде кращий, ніж 2022. Я бажаю вам, хлопці, здоров’я і наснаги давати всю цю… Тому що, мужчини, якщо не ми, то ніхто...

"Ми тут на фронті заради того, щоб цей фронт не був у нас вдома. Ми все зробимо, щоб цю навалу не пустити до нас", – вітає побратимів боєць з позивним Санта.

Фото: "Український свідок"

"Українці – народ непереможний. Дай Бог, ми переможемо ту Росію, сядемо на Червоній Площі, – сміється Монах, – Головне, щоб ми вижили у цій війні".