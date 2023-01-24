На деокупованій Миколаївщині відновили рутинну вакцинацію

У звільненій від окупації Снігурівській громаді у Миколаївській області відновили процедуру рутинних щеплень.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на Facebook.
В наявності є вакцини проти усіх 10 інфекцій, вакцинація від яких гарантуються державою:
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- кору,
- паротиту,
- краснухи,
- дифтерії,
- правця,
- кашлюка,
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- поліомієліту,
- ХІБ-інфекції.
|Фото: belchonock/Depositphotos
Щоб вакцинуватися, треба звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за наступними адресами:
- КНП "Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги" (м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3, тел.: (05158) 255 33);
- КНП "Березнегуватський центр первинної медико-санітарної допомоги" (смт Березнегувате, вул. Лермонтова, 1, тел.: (067) 678 46 33, (05168) 912 39).
"Обов’язково зробіть планові щеплення, які ваші діти чи ви пропустили через окупацію – захистіть себе та близьких", – зазначив головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін.
Нагадаємо, раніше на деокупованих територіях Миколаївщини відновили вакцинацію проти Сovid-19.