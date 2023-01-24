На деокупованій Миколаївщині відновили рутинну вакцинацію

У звільненій від окупації Снігурівській громаді у Миколаївській області відновили процедуру рутинних щеплень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на Facebook.

В наявності є вакцини проти усіх 10 інфекцій, вакцинація від яких гарантуються державою:

кору,

паротиту,

краснухи,

дифтерії,

правця,

кашлюка,

гепатиту В,

туберкульозу,

поліомієліту,

ХІБ-інфекції.

Щоб вакцинуватися, треба звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за наступними адресами:

КНП "Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги" (м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3, тел.: (05158) 255 33);

КНП "Березнегуватський центр первинної медико-санітарної допомоги" (смт Березнегувате, вул. Лермонтова, 1, тел.: (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

"Обов’язково зробіть планові щеплення, які ваші діти чи ви пропустили через окупацію – захистіть себе та близьких", – зазначив головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін.

Нагадаємо, раніше на деокупованих територіях Миколаївщини відновили вакцинацію проти Сovid-19.