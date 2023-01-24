На Рівненщині запрацює центр спінальної медицини для реабілітації захисників

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 січня 2023

В Україні створять перший загальнодержавний Центр реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами – з ураженнями хребта та спинного мозку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

У Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни, на базі якого запрацює Центр, уже працює мультидисциплінарна команда ВООЗ з багатьох країн світу: Індії, Канади, Австралії, Британії, Швеції, Норвегії та інших. 

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Фахівці з-за кордону допомагають у лікуванні та реабілітації українських захисників та навчають працівників госпіталю світовим методам реабілітації наслідків спінальної травми.

  Фото: belchonock/Depositphotos

Кількість місць у медзакладі розширили вдвічі. Також встановили нове медичне обладнання для роботизованої реабілітації. Це системи для відновлення навичок ходи, розробки нижніх та верхніх кінцівок. 

Перший комплект такого медобладнання в Україні придбали за кошти держбюджету.

Реабілітаційний центр відкриють за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та уряду Британії на базі Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни.

Нагадаємо, 8 років тому 30 лікарів-добровольців рушили на схід України у складі Першого добровольчого мобільного шпиталю, який заснували 15 грудня 2014 року.

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