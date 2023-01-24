На Рівненщині запрацює центр спінальної медицини для реабілітації захисників

В Україні створять перший загальнодержавний Центр реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами – з ураженнями хребта та спинного мозку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

У Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни, на базі якого запрацює Центр, уже працює мультидисциплінарна команда ВООЗ з багатьох країн світу: Індії, Канади, Австралії, Британії, Швеції, Норвегії та інших.

Фахівці з-за кордону допомагають у лікуванні та реабілітації українських захисників та навчають працівників госпіталю світовим методам реабілітації наслідків спінальної травми.

Кількість місць у медзакладі розширили вдвічі. Також встановили нове медичне обладнання для роботизованої реабілітації. Це системи для відновлення навичок ходи, розробки нижніх та верхніх кінцівок.

Перший комплект такого медобладнання в Україні придбали за кошти держбюджету.

Реабілітаційний центр відкриють за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та уряду Британії на базі Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни.

Нагадаємо, 8 років тому 30 лікарів-добровольців рушили на схід України у складі Першого добровольчого мобільного шпиталю, який заснували 15 грудня 2014 року.