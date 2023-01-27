Понад половина опитаних учителів відчуває вигорання – результати дослідження

В умовах постійної загрози під час воєнного стану 54% вчителів відчувають власне професійне вигорання. Деякі освітяни зазначили, що навантаження зменшилося.

Про це свідчать результати дослідження Go Global, які озвучили на пресконференції "Освітній фронт. Вплив війни на освітян".

Загалом опитали 241 освітянина. На основі дослідження організатори підсумували проблеми й потреби вчителів у роботі з учнями в умовах постійної загрози під час воєнного стану.

Реклама:

Відтак, 54% опитаних відчувають професійне вигорання й зізнаються, що потребують психологічної допомоги.

Результати дослідження "Освітній фронт. Вплив війни на освітян"

Водночас 3% учителів зазначили, що навантаження зменшилося.

Крім цього, понад 70% вчителів спостерігають професійне вигорання у своїх колег. А 80% освітян зазначили, що навантаження збільшилося після повномасштабного російського вторгнення.

Результати дослідження "Освітній фронт. Вплив війни на освітян"

Серед потреб, основною є психологічно-методична підтримка. На другому й третьому місці – матеріальна та технічна підтримка.

85% опитаних стикаються з неможливістю повноцінного проведення уроків через повітряні тривоги та вимкнення світла.

Результати дослідження "Освітній фронт. Вплив війни на освітян"

Протягом навчального процесу онлайн вчителі відчувають потребу в технічних і практичних аспектах. На відсутність інтернету скаржиться 71% опитаних освітян.

Реклама:

Методичне забезпечення, яке, за словами організаторів дослідження, було на перших позиціях до повномасштабної війни, перемістилося в кінець списку потреб.

Опитування провели з допомогою дослідницької компанії Gradus Research.

Раніше ми повідомляли про 10 проблем освіти, які можуть стати кризою у 2023-му.