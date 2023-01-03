У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди

Середньодобова температура повітря в Києві 2 січня склала +9,4°C. Такий показник на 12,9°C вище норми й відповідає погоді середини квітня.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 2 січня склала +9,4°C. Раніше, рекордною середньодобова температура в цей день була у 2007 році з показником +5,5°C.

Реклама:

Максимально температура в столиці 2 січня піднялась до +13,2°C, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 2007 році. Тоді стовпчики термометра піднялись до +6,9°C.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 6,9°C. Попереднє рекордне значення було відмічено також у 2007 році й дорівнювало 4°C.

У підсумкових спостереженнях метеостанції обсерваторії зазначають, що 2022 рік посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року. Середньорічна температура у Києві становила +9,7°C, що на 0,7°C вище кліматичної норми.

Через високу температуру у столичному парку "Наталка" навіть зацвіли сакури.

"Причиною цього явища стала аномально тепла зима, яка "розбудила" дерева", – розповіли у Київзеленбуді.



Через високу температуру у столичному парку "Наталка" навіть зацвіли сакури

Найхолодніше минулого року було 13 січня – -14,9°C, найспекотніше – 29 червня, коли температура у затінку сягнула +34,4°C.

Реклама:

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, найбільше в січні та червні.