Науковці виявили екзопланету, на якій новий рік настає кожні 5 днів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 січня 2023

Астрономи відкрили екзопланету, яка в півтора раза більша за Юпітер і обертається навколо своєї зірки менш ніж за 5 днів.

Про це пише Space.com з посиланням на дослідження Корнелльського університету. 

Новознайдена екзопланета TOI-778 здійснює повний оберт навколо власної карликової зірки за 4,6 дня. Тобто рік на ній триває менше 5 днів. Зірка цієї планети на 71% більша за Сонце та майже на 2 млрд років молодша.

Радіус екзопланети TOI-778 в 1,4 раза перевищує радіус Юпітера, найбільшої планети у Сонячній системі. Орієнтовно температура поверхні новознайденої планети складає 1227°C.

Ілюстративне зображення / Depositphotos

Новознайдена планета знаходиться на відстані 530 світлових років від Землі.

Екзопланета – планета, яка плине космічним простором або обертається навколо якоїсь зірки поза Сонячною системою. 

Нагадаємо, міжнародна група дослідників на чолі з українською астрофізикинею відкрила екзопланету, яка розташована на відстані понад 300 світлових років від нас.


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