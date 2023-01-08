Окопи в Антарктиді: полярники з "Вернадського" показали сніжні рови. ВІДЕО

Біля станції "Академік Вернадський" полярники вирили величезний сніжний рів.

Відео, як виглядає сніговий окоп, показали у Національному антарктичному науковому центрі.

Працівники пояснили: вони мають традицію щоліта (зараз в Антарктиді – літо) відкопувати прохід до другого причалу. Полярники дали йому ім'я – "джеті".

Перший причал називають "сліп". Його використовують більшість часу, адже тут розташований потужний кран, який підіймає човни на берег. Прохід до "сліпа" є завжди.

Причал "джеті" знаходиться за 40 метрів від станції, і через снігові замети прохід до нього доводиться розчищати.

"Ним користуються здебільшого влітку та восени, коли зростає кількість виходів на човнах. "Джеті" зручний тим, що захищений від хвиль, біля нього можна припаркувати човни різних типів і залишити на певний час, а не виймати щоразу з води.

Але за зиму та весну шлях до другого причалу добряче засипає снігом. Тож щойно на наш острів приходить літечко, кожна експедиція копає прохід до "джеті", – пояснюють в антарктичному центрі.

До процесу відкопування залучаються усі учасники експедиції. Цьогоріч через значні опади висота снігових заметів скала близько 4 метрів.

Полярники заспокоюють, що пінгвіни у цю снігову ринву не падають.