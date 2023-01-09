Українська феміністка стала лауреаткою престижної міжнародної премії для правозахисників

Українка Марта Чумало стала лауреаткою міжнародної шведської премії Улофа Пальме, яка присуджується за видатні досягнення в правозахисній діяльності.

Про це повідомили у центрі "Жіночі перспективи" та на сайті премії.

Марта Чумало є першою українкою, яку нагородили цією премією.

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Як йдеться у офіційному оголошенні про лауреаток, "Марта Чумало – феміністка, гендерна експертка та психологиня".

Марта Чумало

Як одна із засновниць центру "Жіночі перспективи" вона вже 20 років займається підтримкою жінок, які зазнали насильства.

З 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Марта Чумало бере активну участь у підвищенні обізнаності про наслідки війни та допомозі потерпілим.

Зокрема, правозахисниця працює над лобіювання ефективного провадження Стамбульської конвенції з метою підтримки потерпілих від сексуалізованого насильства на війні.

"Для мене це велика несподіванка та велика честь отримати таку престижну нагороду – Премію Улофа Пальме! І це чудовий привід говорити на усіх рівнях про те, що права жінок особливо в умовах війни часто нехтуються та порушуються", – так прокоментувала отримання премії сама Марта Чумало.



Разом із Мартою Чумало, премію отримали турецька правозахисниця Ерен Кескін та іранська журналістка Наргес Мохаммаді.

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Премію отримали турецька правозахисниця Ерен Кескін та іранська журналістка Наргес Мохаммаді

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмській концертній залі, де проводять вручення Нобелівської премії.

Серед лауреатів премії Улофа Пальме свого часу був чеський політик Вацлав Гавел, російська опозиційна журналістка Анна Політковская, генсек ООН Кофі Аннан, студенти Сараєво, миротворці операції ООН та рух "Black Lieves Matter".