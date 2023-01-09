Звільнена з полону прикордонниця повернулась на службу з новим чотирилапим напарником. ФОТО

Прикордонниця-кінологиня Аліна Паніна, яку звільнили з російського полону під час обміну 17 жовтня 2022 року, вже приступила до служби в одному з підрозділів.

Жінка поділилася спогадами про своїх чотирилапих помічників, яких окупанти так і не віддали. Про її історію розповідають у Державній прикордонній службі України.

Нині Аліна проходить службу в одному з прикордонних підрозділів Волинського загону та з нетерпінням чекає на повернення з полону свого чоловіка, теж прикордонника.

Жінка пробула в полоні 5 місяців. Ранок повномасштабного вторгнення кінологиня зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю собакою Сонею, здійснювала огляд морських суден.

Аліна з собакою Челсі

Потім була оборона заводу "Азовмаш", тиждень під постійними обстрілами на "Азовсталі", далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками.

Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у її рідному Нововолинську

Соня та Джессі були з прикордонницею на "Азовсталі", разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали. З полону Аліна повернулася без службових собак, їх окупанти дівчині не віддали.

Після тривалої реабілітації й відновлення, прикордонниця повернулася на рідну Волинь та продовжує службу на українсько-польському кордоні.

Аби підтримати Аліну, друзі подарували їй спанієля Челсі, як дві краплі води схожого на Соню. Зараз собака призвичаюється до нової напарниці. Разом постійно тренуються та вчаться працювати у тандемі.

Аліна дуже сумує за своїми чотирилапими друзями та вірить, що обов’язково з ними зустрінеться. А поки переглядає архівні світлини й відео з Сонею та Джессі і усіляко намагається їх повернути.

Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у сквері її рідного міста Нововолинськ, що на Волині. Цей сюжет художники присвятили Аліні.

Про нього жінка дізналася випадково від друзів. А відкриття стінопису відбулося в день звільнення Паніної з полону. Щоправда, про те, що цього дня прикордонниця повернеться на рідну землю ніхто з організаторів і гадки не мав.