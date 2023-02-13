У київських вишах розповіли, як навчаються в умовах воєнного стану – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
3619
13 лютого 2023

Більшість закладів вищої освіти Києва працюють в очно-дистанційному форматі. Водночас, є ще кілька підходів до організації навчання. 

Про це свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти України. 

В опитуванні взяли участь близько 3000 науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої освіти міста Києва.

Згідно з ним, 75% вишів, які обрали змішаний формат навчання, застосовують традиційну формулу очно-дистанційного навчання: 

  • заняття з дисциплін циклу професійної підготовки проводяться в аудиторіях;
  • дисципліни циклу загальної підготовки – в онлайн-форматі із застосуванням синхронного та асинхронного режимів.
Фото: Getty Images

Також, опитуванні розповіли про інші підходи навчання в умовах воєнного стану:

  • комбінований календарний підхід – навчання, при якому для всіх здобувачів формати (офлайн та онлайн) почергово змінюються з певною періодичністю (кілька тижнів або місяців);
  • за роками –  навчання в офлайн-форматі для молодших курсів, онлайн –  для старших;
  • за спеціальностями –  навчання офлайн для здобувачів освіти певних спеціальностей, для інших –  онлайн;
  • індивідуальний підхід — забезпечення процесу навчання/викладання в зручному для учасників освітнього процесу форматі.

"Різноманіття підходів та якісне їх застосування в організації освітнього процесу вказують на високий ступінь адаптивності системи вищої освіти і, відповідно, на її спроможність до оперативної трансформації та успішного подолання викликів сьогодення", – додають в повідомленні. 

У дослідженні взяли участь 41 керівник закладів вищої освіти, 944 науково-педагогічних працівників та 1841 здобувачів вищої освіти.

Опитування проведеного 12-19 грудня 2022 року.

Раніше ми повідомляли про результати дослідження Go Global, які озвучили на пресконференції "Освітній фронт. Вплив війни на освітян". 

Згідно з ним, понад половина опитаних учителів відчуває вигорання.

Читайте також: 10 проблем освіти, які можуть стати кризою у 2023-му


Реклама:


 4913
Здоров'я

Як Росія намагалася знищити медичну реформу в Україні

Наталiя Бушковська
 15687
Суспільство

Що не так із Днем Святого Валентина: 10 запитань психологу

Тетяна Денисенко
 7591
Суспільство

На війну легше їхати без почуттів: історії військових про кохання і стосунки на фронті

Яна Осадча

Головне на сайті


Здоров'я

Як Росія намагалася знищити медичну реформу в Україні

Наталiя Бушковська
Скільки українців вирощують рослини та працюють на землі – опитування
Суд доручив знести "храм-маф" біля Національного музею історії України
Пригоди Суперкоманди на Землі: у ДСНС створили комікси про вибухонебезпечні предмети
Простояло близько доби. В Англії пошкодили графіті Бенксі, створене до Дня Валентина
"Ляньхуа цінвень форте": що відомо про недосліджений препарат проти COVID, який зареєстрував експосадовець МОЗ
Суспільство

Що не так із Днем Святого Валентина: 10 запитань психологу

Тетяна Денисенко
Суспільство

На війну легше їхати без почуттів: історії військових про кохання і стосунки на фронті

Яна Осадча