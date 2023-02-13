У київських вишах розповіли, як навчаються в умовах воєнного стану – опитування

Більшість закладів вищої освіти Києва працюють в очно-дистанційному форматі. Водночас, є ще кілька підходів до організації навчання.

Про це свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти України.

В опитуванні взяли участь близько 3000 науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої освіти міста Києва.

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Згідно з ним, 75% вишів, які обрали змішаний формат навчання, застосовують традиційну формулу очно-дистанційного навчання:

заняття з дисциплін циклу професійної підготовки проводяться в аудиторіях;

дисципліни циклу загальної підготовки – в онлайн-форматі із застосуванням синхронного та асинхронного режимів.

Також, опитуванні розповіли про інші підходи навчання в умовах воєнного стану:

комбінований календарний підхід – навчання, при якому для всіх здобувачів формати (офлайн та онлайн) почергово змінюються з певною періодичністю (кілька тижнів або місяців);

за роками – навчання в офлайн-форматі для молодших курсів, онлайн – для старших;

за спеціальностями – навчання офлайн для здобувачів освіти певних спеціальностей, для інших – онлайн;

індивідуальний підхід — забезпечення процесу навчання/викладання в зручному для учасників освітнього процесу форматі.

"Різноманіття підходів та якісне їх застосування в організації освітнього процесу вказують на високий ступінь адаптивності системи вищої освіти і, відповідно, на її спроможність до оперативної трансформації та успішного подолання викликів сьогодення", – додають в повідомленні.

У дослідженні взяли участь 41 керівник закладів вищої освіти, 944 науково-педагогічних працівників та 1841 здобувачів вищої освіти.

Опитування проведеного 12-19 грудня 2022 року.

Раніше ми повідомляли про результати дослідження Go Global, які озвучили на пресконференції "Освітній фронт. Вплив війни на освітян".

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Згідно з ним, понад половина опитаних учителів відчуває вигорання.