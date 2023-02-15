Вчені з'ясували походження плям на фресках Софії Київської

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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15 лютого 2023

Мікробіологи Національної академії наук України разом з іноземними колегами з’ясували причину плямистих уражень на стародавніх фресках Софійського собору у Києві.

Про це повідомили в академії.

За допомогою сучасних методів дослідники виявили, що причиною уражень фресок є плісняві гриби, які існують винятково за зниженої вологості повітря.

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"Ученим вдалося встановити, що, утворюючи органічні кисло́ти, ці гриби здатні руйнувати мінеральну основу фресок, розчиняти її основний мінерал – кальцит – та інші її складники", кажуть науковці.

(а) Сучасний вигляд собору Св. Софії;

(b–e) псування темних плям;

(d) поширення темних плям на ділянках фресок (fr) та реставраційної штукатурки (rp), показані стрілкою;

(e) детальний вид правого нижнього кута (b).

Фото: International Biodeterioration and Biodegradation

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Зокрема, у плямах знайшли численні кристали вторинного біомінералу – малату кальцію. Це доволі рідкісне явище, яке може слугувати специфічним мінеральним маркером активності пліснявих грибів у місцях пошкоджень.

  Причиною уражень фресок є плісняві гриби, які існують винятково за зниженої вологості повітря

"Дослідження тривають. На основі отриманих даних науковці планують розробити ефективні способи боротьби з мікробним пошкодженням унікальних фресок Софійського собору та консервації національної пам’ятки", говориять у НАН.

У дослідженні українських та британських вчених йдеться про те, що діяльність мікробів може мати великі соціальні та економічні наслідки і навіть спричинити безповоротну втрату культурної спадщини.

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