Науковці врятували від ворога унікальний гербарій з Херсона, який збирали 50 років

З Херсонського державного університету евакуювали унікальний гербарій, який збирали понад 50 років.

32 тисячі цінних гербарних зразків вивезли до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Щоб вивезти цінні рослини та гриби, знадобилося більше тисячі коробок, повідомила Українська природоохоронна група (UNCG) у коментарі "УП. Життя".

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"Друга за 100 років операція з порятунку гербарію в Україні пройшла успішно (перша відбулася з Харківського університету під час Другої світової війни)", – кажуть екозахисники.

У цій "операції" брали участь двоє членів Української природоохоронної групи – професори Херсонського державного університету Іван Мойсієнко та Олександр Ходосовцев.

Гербарні зразки є надзвичайною цінністю Херсонського державного університету, адже їх колекціонували вчені протягом останніх 50 років.

Вдруге ці екземпляри уже не збереш, тому працівники закладу сховали гербарій від російських загарбників під час окупації міста.

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"Коли ми ще були в окупованому Херсоні, у березні вже думали, що гербарій треба якось зберегти. Вивезти тоді його було неможливо, адже треба було б перемістити його через лінію фронту.

Тоді ми подумали про найцінніші екземпляри – еталонні або типові зразки. Такими зразками хизується будь-який гербарій. У нас їх було близько 200. У перші дні окупації ми заховали їх у підвальному приміщенні університету", – розповідає Олександр Ходосовцев.

Як тільки місто звільнили, науковці забрали типові зразки.

"Нам вдалося поговорити з організацією GBIF, яка піклується збором даних біорізноманіття з усього світу. Вони терміново виділили мінімальні кошти, щоб замовити фуру, коробки", – додає професор.

Після деокупації міста Силами оборони, російські загарбники почали інтенсивно обстрілювати Херсон. Тож рятівники гербарію працювали під постійними обстрілами, без світла і без драбин.

"У нас було 2 драбини на кафедрі, бо шафи там аж до стелі. А росіяни ці драбини покрали. То весь час треба було залазити на стіл, виймати гербарій, злазити, складати його в коробки, і потім знов.

Це фізично було важко, крепатура була, я приходив додому і не міг рухатися", – також пригадує Іван Мойсієнко.

У грудні він комплектував гербарій лишайників і ліхенофільних грибів – вийшло трохи більше 750 обмотаних скотчем коробок.

У цей час Іван Мойсієнко шукав пластикові контейнери, адже гербарій судинних рослин стояв на поличках шаф відкрито, без коробок.

Щоб знайти необхідне пакування, Іван об’їхав багато магазинів у Києві і всього надіслав у Херсон 23 посилки з коробками.

Волонтери, які виїжджали з міста, погодилися забрати гербарій у вже пустому автобусі. 2 грудня в безпечне місце вивезли першу партію гербарію, а 6 січня – останню.

Евакуація пройшла успішно. Екозахисники вивезли з Херсона 32 тисячі гербарних зразків: 16 тисяч лишайників та грибів, 15 тисяч – судинних рослин і близько тисячі мохоподібних.

"Жоден зразок не постраждав. Так завершилася друга за всю історію операція з порятунку гербарію в Україні", – додають у UNCG.

А за 2 дні після того, як гербарій вивезли, снаряди росіян вдруге влучили біля університету.

За словами вчених, один з прильотів був саме біля місця, де зберігалися гербарні зразки для перевантаження.