Парламентарям варто дослідити історію: омбудсмен став на захист 8 березня

На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати низку свят. Один з них – 8 березня.

Втім, омбудсмен Дмитро Лубінець переконаний, що відзначати цей день треба.

У Telegram-каналі він пояснив, що свято 8 березня існує для відзначення та популяризації досягнень жінок.

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"Міжнародний жіночий день – це НЕ свято жіночності, краси, чарівності чи весни! 8 березня – це день, який покликаний привернути увагу до таких питань як гендерна рівність, репродуктивні права, а також насильство та жорстоке поводження з жінками", – йдеться в повідомленні.

Фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Міжнародний жіночий день виник через низку робочих рухів у Північній Америці та Європі на початку XX століття.

Його справжню мету жінки озвучували на демонстраціях – це вимоги права голосу, права обіймати державні посади, рівності оплати праці, рівності юридичних прав, запобігання насильству та протидія дискримінації за ознакою статі при взятті на роботу.

"На моє переконання, парламентарям, які подали законопроєкт про скасування святкування 8 березня в Україні, варто дослідити історію свята та усвідомити важливість його відзначення", – додав Лубінець.

Нагадаємо, ВР пропонують скасувати 8 березня і 9 травня, а на заміну створити свої свята.