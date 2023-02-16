Парламентарям варто дослідити історію: омбудсмен став на захист 8 березня

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
11047
16 лютого 2023

На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати низку свят. Один з них – 8 березня.

Втім, омбудсмен Дмитро Лубінець переконаний, що відзначати цей день треба.

У Telegram-каналі він пояснив, що свято 8 березня існує для відзначення та популяризації досягнень жінок.

Реклама:

"Міжнародний жіночий день – це НЕ свято жіночності, краси, чарівності чи весни! 8 березня – це день, який покликаний привернути увагу до таких питань як гендерна рівність, репродуктивні права, а також насильство та жорстоке поводження з жінками", – йдеться в повідомленні. 

Фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Міжнародний жіночий день виник через низку робочих рухів у Північній Америці та Європі на початку XX століття. 

Його справжню мету жінки озвучували на демонстраціях – це вимоги права голосу, права обіймати державні посади, рівності оплати праці, рівності юридичних прав, запобігання насильству та протидія дискримінації за ознакою статі при взятті на роботу.

"На моє переконання, парламентарям, які подали законопроєкт про скасування святкування 8 березня в Україні, варто дослідити історію свята та усвідомити важливість його відзначення", – додав Лубінець. 

Нагадаємо, ВР пропонують скасувати 8 березня і 9 травня, а на заміну створити свої свята.

Читайте також: 8 березня: що за вихідний, кліше та стереотипи, які "прикипіли" до свята

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7407
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4112
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3431
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат