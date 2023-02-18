Написав пісню і законопроєкт про проституцію: як українці тестують чат-бот ChatGPT

В Україні запрацював чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії Open AI.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нашу країну вилучили зі списку держав, де був заблокований ChatGPT. Однак на тимчасово окупованих територіях технологія не працюватиме.

Що таке ChatGPT

ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, який здатен розуміти запити користувачів та генерувати відповіді на них розмовною мовою, пише Emeritus.org.

Він був запущений як безкоштовний дослідницький прототип у листопаді 2022 року американською дослідницькою лабораторією штучного інтелекту Open AI.

Чат-бот взаємодіє з користувачем за допомогою у формі діалогу, що дозволяє оскаржувати неправильні відповіді та відхиляти невідповідні запити.

ChatGPT – це аналогічна модель InstructGPT, яка навчена виконувати вказівки, реагувати на підказки та надавати детальну відповідь.

ChatGPT можна використовувати у багатьох галузях. Наприклад, для створення персоналізованих автоматизованих відповідей на запити клієнтів в електронній комерції, створення високоякісного вмісту для електронної пошти або маркетингу в соціальних мережах, а також для навчання.

Як українці тестують розумний чат-бот?

Українці вже почали тестувати розумний чат-бот і багато з них вирішили дізнатися, що він знає про них. Деякі отримали неочікувані результати.

Шеф-редакторка видань The Page та SPEKA Катерина Венжик, наприклад, дізналася, що вона "загинула" у Туреччині 20 листопада 2018 року.

Коли жінка спробувала довести штучному інтелекту, що вона жива, він почав з нею сперечатися.

Про деяких користувачів ChatGPT не знав нічого, але пообіцяв виправитися.

Журналіст і засновник проєкту Ukraїner Богдан Лонгвиненко попросив штучний інтелект написати пісню про волонтерів, щоб врятувати репутацію Потапа, якого розкритикували у мережі через нову пісню "Волонтер".

"Може хоч штучний інтелект врятує *б*йші тексти Потапа і Ко (команди)", – написав журналіст.

"Написав нібито про якогось північно-корейського волонтера, наближеного до верховного", – жартують у коментарях.

Телеведучий Єгор Гордєєв вирішив поспілкуватися з ChatGPT на філософські теми, однак на питання про те, що б він сказав Путіну, штучний інтелект почав говорити про "прогрес російської економіки".

Коли розумний чат-бот попросили написати хайку про письменника Сергія Жадана, він видав таке:

Деякі українці просять не лаятися на штучний інтелект, адже – це його перший робочий день.

Деякі почали активно українізувати бот – він вже правильно відповів на "Слава Україні!", однак із відповіддю на "Слава нації" трохи помилився.

Міністр юстиції України Денис Малюська попросив розумний бот написати законопроєкт про легалізацію проституції. Штучний інтелект впорався за три хвилини.

Питали у ChatGPT і про інтереси чиновників. Наприклад, чому міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків так любить бруківку.

Журналіст Андрій Діхтяренко навчив штучний інтелект писати вірші про своє рідне місто Луганськ.

"Результати вийшли достатньо цікавими. Штучний інтелект пише про війну, про надію, про перспективи відновлення міста, а в центрі кожного оповідання – маленька людина, яка знаходить в собі сили допомагати іншим. Так, твори ChatGPT зараз більше всього нагадують перші оповідання і вірші підлітка. Але те, що цей підліток талановитий – у мене сумнівів немає", – написав журналіст.

Виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін попросив ChatGPT скласти гороскоп, однак чат-бот йому відмовив, заявивши, що не може передбачати майбутнє. Однак коли чат-бот попросили гороскоп вигадати, він упорався з легкістю.