"Не дивіться це відео!": бурхлива реакція на поцілунок Соловій і Жадана

Нове відео Христини Соловій на пісню "Юність" сколихнуло поціновувачок укрїнської поезії – в кліпі у співачки роман з поетом і волонтером Сергієм Жаданом.

За сюжетом, Христина Соловій зустрічає на вечірці чоловіка, якого втілив Жадан. Вони подорожують на байку та переживає справжній емоційний шал. Кульмінацією відео став пристрастно-ніжний поцілунок Соловій і поета-волонтера.

Відео вийшло в один день із масованим обстрілом росіян України. Не воно розлетітись, а вже стало частиною нового мему митця Олександра Грехова.

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Художник Олександр Грехов зробив мем про кліп Соловій і Жадана. Фото: Facebook Грехова

Про ймовірні претензії користувачів мережі до кліпу іронічно висловилась арт-оглядачка Лєна Чіченіна.

"Ха-ха, ви можете відключити нам світло, але ви не змусите нас мовчати!

Шок! Разврат! Педофілія! У своєму новому музичному відео Христина Соловій цілується із Сергієм Жаданом. І не просто, а грає юну дівчину, яка зв‘язалася із чоловіком, який годиться їй у батьки...Та ше і їздить з ним на мотоциклі без шолому!

Людоньки, відколи ж світле званя "український поет" почало заплямовуватися оцим вашим б***ким сексом і проісками сатани?

Ще й під час війни! Хай би той Жадан луччє б на фронт пішов!

Коротше, лінк у першому коментарі. Не дивіться", – написала вона іронічно.

У мережі коментують поцілунок Жадана й Соловій. Фото: скріншот

Користувачі мережі жартують, що обговорення поцілунку у кліпі спричинене великою кількістю фанатів Сергія.

"Так а що на цей раз не так? Когось вплющує, що Жадан поцілував Христину, а не її?" – написала Марія Малюта.

"Мене, наприклад (вплющує – ред.). І ще 49 % населення жіночого країни", – відповідає Надійка Потоцька.

У мережі коментують поцілунок Жадана й Соловій. Фото: скріншот

Також у мережі зазначили, що поцілувати Жадана – це мрія багатьох українських дівчат, адже він, як і Христина – "краш".

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"Мрія всіх дівок філфака – цілуватися з Жаданом" – пише Оля Семенюк.

"Матінко, що ж коїться! То він не тільки ПИШЕ чуттєві вірші", – написала Юлія Галушка.

У мережі коментують поцілунок Жадана й Соловій. Фото: скріншот

У деяких коментарях згадали про минулі "секс"-скандали в мережі.

"Ще від календаря не оговтались і вже знову шкандаль", – написала Людмила Франчук.

Також користувачі, як і художник Грехов, протиставили чуттєвий кліп масованим ракетним ударам Росії.

"Вони це спеціально випустили, щоб відволікти нас від ракетних ударів", – написала Катерина Дубовська.

У мережі коментують поцілунок Жадана й Соловій. Фото: скріншот

У більшості коментарів зазначили, що кліп підняв настрій і вразив грою знаменитостей.

"Поцілунок Сергій Жадан і Христина Соловій – це найеротичніше, що я взагалі бачила. Можна їм за це видати Шевченківську премію?" – написала Юлія Бурковська.

У мережі коментують поцілунок Жадана й Соловій. Фото: скріншот

"Води немає, опалення не працює.

А поки, як каже мій син, "бахкало" я безкінечно передивлялася новий кліп Христина Соловій на пісню "Юність". В ньому такий, традиційно, красивий Сергій Жадан, що дихання перехоплює. Красиве коротке кіно, красиві люди, музика і слова. І про головне в будь-який час та за будь-яких обставин – любов.

Нова естетика: війна, вибухи, прем‘єра історії про кохання. Таке цікаве у нас життя)

Подивіться) залишу лінк у першому", – написала Женя Кулеба.

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Також посиланням на відео поділився й сам герой ролику. Під його постом множаться коментарі.

"Ого, Сергій Вікторович, в такому амплуа ми ще Вас не бачили))) Кліп класний і пісня чудова!!!", – написав Дмитро Петеюк.

"З'явилося багато контроверсійних думок. Як на мене, дуже достойний український продукт. Красиво й вишукано. Заздріть мовчки))", – пише Світлана Ковтюх.

"Так красиво, тихо, ніжно. Дякую за таку чуттєвість, бо здається, ми трохи зачерствіли", – пише Ірина Королець.

У мережі коментують поцілунок Жадана й Соловій. Фото: скріншот

За добу на відео набрало більше 97 тис. переглядів та піднялось на 13 позицію у трендах українськогоYoutube.

Раніше ми писали, що у 2022 Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення та Премії миру від німецьких книговидавців.