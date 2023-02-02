Лише за власним бажанням: Верховний суд Італії дозволив онукам не провідувати бабусь та дідусів

Верховний суд Італії постановив, що діти не зобов’язані бачити своїх бабусь і дідусів, якщо вони цього не хочуть.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішенню передувала тривала багаторічна судова справа. Батьків двох дітей суд нижчої інстанції змусив проводити час із бабусею та дідусем по батькові.

Ображені батьки чоловіка звернулись до суду у справах неповнолітніх у Мілані зі скаргою на те, що не можуть зустрітися з онуками "через перешкоди, встановлені батьками".

Бабуся й дідусь, як виявилось, посварились зі своїми дітьми, а ті заборонили бачитись з онуками як покарання.

Бабуся та дідусь виграли як у суді у справах неповнолітніх, так і в апеляційному суді Мілана.

У 2019 році суд змусив до зустрічі онуків із ними в присутності соціального працівника. Батьків попередили: позбавлення їхніх дітей можливості бачитись з бабусею та дідусем може завдати психологічної шкоди.

Батьки ж все одно були проти, бо напружена ситуація в родині продовжувалась. Тоді вони звернулися до Верховного суду з вимогою скасувати це рішення.

Верховний суд постановив, що інтереси дітей мають переважати над інтересами бабусь і дідусів. Тож небажані стосунки не можуть бути нав’язані, особливо якщо діти здатні розпізнавати добре і погане для себе, а також досягли 12-річного віку.

В італійському законодавстві є документ, який дає дитині право підтримувати стосунки з батьками тата або мами, якщо подружжя розлучається. Цей закон ухвалили у 2006 році.

Бабусі й дідусі також мають право звернутися до суду з проханням встановити, чи рішення батьків відмовити їм у доступі до онуків завдає шкоди благополуччю дитини.