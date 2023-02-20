Wi-Fi роутер в оселедці: в’язню на Хмельниччині намагалися передати заборонені предмети

В’язню виправної колонії, що на Хмельниччині, намагалися передати Wi-fi роутер в оселедці та мобільний телефон, захований у коробці з жиром.

Про це повідомляють на сторінці Райковецької виправної колонії у Facebook.

Зі слів правоохоронців, посилку намагалися передати з Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

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Телефон, що заховали в оселедці. Фото: Райківецька виправна колонія

Наразі у колонії проводять службову перевірку.

Знахідка в колонії. Фото: Райківецька виправна колонія Вилучений телефон і роутер. Фото: Райківецька виправна колонія

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