Як зафіксувати екологічні злочини: інструкція від омбудсмена

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 лютого 2023

Російська агресія в Україні знищує екологію. Як та куди звертатися для фіксації злочинів проти довкілля, пояснили в Офісі Омбудсмена.

"Матеріали, отримані вищезазначеними державними органами слугуватимуть доказами для визначення ступеня забруднення довкілля, кваліфікації вчиненого злочину, обчисленню шкоди екологічних злочинів, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб, а також стягнень репарацій з РФ", – зазначили в установі.  

Можна звернутися:

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  • у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; 

Номер гарячої лінії  0 800 500 115 або ж на пошту gr_priem@mepr.gov.ua

 Фото: NEW_PHOTOS/Depositphotos

Також можна написати лист-звернення за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035.

  • до Державної екологічної інспекції України;

Вона розташована за адресою: Новопечерський провулок 3, корпус 2, м. Київ, 01042, за тел. (044) 521-20-38 або на e-mail: info@dei.gov.ua.

  • до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Можна надіслати лист за адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 02000, подзвонити на цілодобову гарячу лінію: (044) 364-77-80, (050) 230-04-28 або повідомити на е-mail: econsumer-info@dpss.gov.ua.

Також є низка зручних онлайн-ресурсів, які фіксують злочини проти довкілля:

– чат-бот SaveЕcoВot, попередньо необхідно додати його до Telegram або Viber;

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– чат-бот ЕкоШкода;

– застосунок ЕкоЗагроза;

– застосунок "Ecoinspector 2", який автоматично генерує звернення та повідомляє про екологічні злочини Держекоінспекцію.

Можна звернутися безпосередньо до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • на гарячу лінію: 0800501720;
  • за тел. 044-299-74-08.

Нагадаємо, що однією з екосистем, що найбільше страждає від війни, є "головна артерія" України – річка Дніпро. Наразі вона забруднена, а вода – зацвіла.

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