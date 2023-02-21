Як зафіксувати екологічні злочини: інструкція від омбудсмена

Російська агресія в Україні знищує екологію. Як та куди звертатися для фіксації злочинів проти довкілля, пояснили в Офісі Омбудсмена.
"Матеріали, отримані вищезазначеними державними органами слугуватимуть доказами для визначення ступеня забруднення довкілля, кваліфікації вчиненого злочину, обчисленню шкоди екологічних злочинів, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб, а також стягнень репарацій з РФ", – зазначили в установі.
Можна звернутися:
- у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
Номер гарячої лінії 0 800 500 115 або ж на пошту gr_priem@mepr.gov.ua.
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Також можна написати лист-звернення за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035.
- до Державної екологічної інспекції України;
Вона розташована за адресою: Новопечерський провулок 3, корпус 2, м. Київ, 01042, за тел. (044) 521-20-38 або на e-mail: info@dei.gov.ua.
- до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
Можна надіслати лист за адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 02000, подзвонити на цілодобову гарячу лінію: (044) 364-77-80, (050) 230-04-28 або повідомити на е-mail: econsumer-info@dpss.gov.ua.
Також є низка зручних онлайн-ресурсів, які фіксують злочини проти довкілля:
– чат-бот SaveЕcoВot, попередньо необхідно додати його до Telegram або Viber;
– чат-бот ЕкоШкода;
– застосунок ЕкоЗагроза;
– застосунок "Ecoinspector 2", який автоматично генерує звернення та повідомляє про екологічні злочини Держекоінспекцію.
Можна звернутися безпосередньо до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
- на гарячу лінію: 0800501720;
- за тел. 044-299-74-08.
Нагадаємо, що однією з екосистем, що найбільше страждає від війни, є "головна артерія" України – річка Дніпро. Наразі вона забруднена, а вода – зацвіла.
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