Забруднили притоку річки: в Україні держслужбовці вперше отримали підозру в екоциді

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
10062
21 листопада 2022

Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомили про підозру у вчиненні екоциду.

Підозри отримали начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

За даними слідства, з жовтня 2017 по січень 2021 року підозрювані здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою річки Случ. 

Внаслідок цього на ділянці близько 4 км від місця скиду відбулось забруднення води хімічними речовинами, зникла річкова флора і фауна. Її відновлення та відтворення неможливі.

 Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомили про підозру у вчиненні екоциду. Фото: Офіс Генпрокурора

Посадовцям повідомили про підозру у вчиненні екоциду (ст. 441 КК України). 

"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", – кажуть в Офісі генпрокурора.

  Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, у Міндовкіллі підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків довкіллю України на понад 37 мільярдів євро.

Читайте також: Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні


Реклама:


 5235
Суспільство

Віряни і мобілізація: чи можна уникнути мобілізації через релігію чи пройти альтернативну службу під час війни? 

Олена Барсукова
 19522
Суспільство

Що ви знаєте про українські революції? ТЕСТ

Яна Осадча
 12274
КУЛЬТУРА

Залишити як є чи передати до музею: що робити з творами Бенксі на Київщині?

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура

Головне на сайті


Суспільство

Віряни і мобілізація: чи можна уникнути мобілізації через релігію чи пройти альтернативну службу під час війни? 

Олена Барсукова
Кияни просять назвати одну із вулиць ім’ям загиблого на війні краєзнавця Сергія Миронова
"Українська освіта не йшла навіть під час окупації": Шкарлет про ситуацію на Херсонщині
"Танк проти автомата": нацгвардієць розповів про терор росіян на Луганщині і початок великої війни
ЗНО-2023: у МОН анонсували формат тестування
"Бога не виявлено": як українці реагують на обшук СБУ у Києво-Печерській Лаврі
Суспільство

Що ви знаєте про українські революції? ТЕСТ

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Залишити як є чи передати до музею: що робити з творами Бенксі на Київщині?

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура