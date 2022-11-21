Забруднили притоку річки: в Україні держслужбовці вперше отримали підозру в екоциді

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 листопада 2022

Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомили про підозру у вчиненні екоциду.

Підозри отримали начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

За даними слідства, з жовтня 2017 по січень 2021 року підозрювані здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою річки Случ. 

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Внаслідок цього на ділянці близько 4 км від місця скиду відбулось забруднення води хімічними речовинами, зникла річкова флора і фауна. Її відновлення та відтворення неможливі.

 Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомили про підозру у вчиненні екоциду. Фото: Офіс Генпрокурора

Посадовцям повідомили про підозру у вчиненні екоциду (ст. 441 КК України). 

"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", – кажуть в Офісі генпрокурора.

  Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, у Міндовкіллі підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків довкіллю України на понад 37 мільярдів євро.

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