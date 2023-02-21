Українські полярники показали "цвітіння" снігу в Антарктиді. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 лютого 2023

Біля наукової станції "Академік Вернадський" сніжний покров змінив свій колір.

Полярники пояснили, що це явище спричиняють мікроскопічні зелені одноклітинні водорості.

Ця одноклітинна рослина має три кольорові стадії. Вона зимує під снігом у  "зеленого" варіанті. У ній переважає хлорофіл, тобто зелений фермент.

Коли теплішає і сніг тане, рослина опиняється ближче до поверхні, і її забарвлення стає помаранчевим.

 Зелені водорості. Фото Сергія Глотова

Це зумовлено утворенням каротиноїдів, які захищають водорості від ультрафіолету. Пізніше колір змінюється на пурпуровий.

 Потепілння в Антарктиді

"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується. 

Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату", – пояснюють науковці на Вернадському.

 Пінгвінам рожевий сніг не заважає

Вони реєструють зміни кольору за допомогою дрону. А також беруть проби кольорового снігу, щоб зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості.

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